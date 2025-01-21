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Posted 21 января, 17:50

Published 21 января, 17:50

Modified 21 января, 17:52

Updated 21 января, 17:52

Школьный переполох: ученики угрожали разыграть шутку с минированием в Ростове

Школьный переполох: ученики угрожали разыграть шутку с минированием в Ростове

21 января 2025, 17:50
Фото: rosguard.gov.ru. иллюстрация. Школьный переполох: ученики угрожали разыграть шутку с минированием в Ростове

В Ростове подростки пошутили над подругой, угрожая «заминировать» школу

В Ростове-на-Дону подростки пошутили над подругой, угрожая отправить сообщение о минировании школы. Девочка рассказала о случившемся отцу, а тот обратился в полицию.

По информации регионального ГУ МВД, 43-летний мужчина заявил, что его дочь получила угрозу в мессенджере. Незнакомец говорил, что разошлет с номера ученицы сообщение о минировании школы, если та заблокирует его аккаунт.

Позже выяснилось, что собеседником девочки была компания знакомых подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Ребята признались ей, что просто пошутили.

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С родителями шутников поговорили правоохранители. В отношении них составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее на подростка из Батайска завели дело за ложное сообщение о минировании школы в Новосибирске.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Школа#Угрозы минирования#Подросток#Минирование#Ученики
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