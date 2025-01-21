Школьный переполох: ученики угрожали разыграть шутку с минированием в Ростове

Posted 21 января, 17:50
Published 21 января, 17:50
Modified 21 января, 17:52
Updated 21 января, 17:52
По информации регионального ГУ МВД, 43-летний мужчина заявил, что его дочь получила угрозу в мессенджере. Незнакомец говорил, что разошлет с номера ученицы сообщение о минировании школы, если та заблокирует его аккаунт.
Позже выяснилось, что собеседником девочки была компания знакомых подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Ребята признались ей, что просто пошутили.
С родителями шутников поговорили правоохранители. В отношении них составили протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Ранее на подростка из Батайска завели дело за ложное сообщение о минировании школы в Новосибирске.