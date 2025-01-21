Сильный ветер до 50 километров в час и мороз обрушатся на Ростов-на-Дону

Posted 21 января, 08:29
Published 21 января, 08:29
Modified 21 января, 08:31
Updated 21 января, 08:31
По данным Gismeteo, в среду, 22 января, ожидается малооблачная погода. Днем температура воздуха поднимется до +1, а ночью — упадет до -2 градусов Цельсия. Ветер будет идти с востока со скоростью 14 метров в секунду.
В четверг, 23 января, в городе похолодает еще сильнее. В течение суток температура воздуха будет меняться от -3 до 0 градусов. Ветер по-прежнему восточный — 13 метров в секунду.
Добавим, что в конце недели ветра утихнут, но вернутся проливные дожди, которые будут идти без остановки минимум два дня.
До этого метеорологи рассказали, что мороз до -9 градусов скоро ударит в Ростовской области. Подробный прогноз погоды в материале RostovGazeta.