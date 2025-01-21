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Posted 21 января, 08:29

Published 21 января, 08:29

Modified 21 января, 08:31

Updated 21 января, 08:31

Сильный ветер до 50 километров в час обрушится на Ростов-на-Дону

Сильный ветер до 50 километров в час и мороз обрушатся на Ростов-на-Дону

21 января 2025, 08:29
Фото: 08.mchs.gov.ru. Сильный ветер до 50 километров в час обрушится на Ростов-на-Дону
В ближайшие дни синоптики прогнозируют усиление ветра до 14 метров в секунду в Ростове-на-Дону.

По данным Gismeteo, в среду, 22 января, ожидается малооблачная погода. Днем температура воздуха поднимется до +1, а ночью — упадет до -2 градусов Цельсия. Ветер будет идти с востока со скоростью 14 метров в секунду.

В четверг, 23 января, в городе похолодает еще сильнее. В течение суток температура воздуха будет меняться от -3 до 0 градусов. Ветер по-прежнему восточный — 13 метров в секунду.

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Добавим, что в конце недели ветра утихнут, но вернутся проливные дожди, которые будут идти без остановки минимум два дня.

До этого метеорологи рассказали, что мороз до -9 градусов скоро ударит в Ростовской области. Подробный прогноз погоды в материале RostovGazeta.

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