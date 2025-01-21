rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 08:25

Published 21 января, 08:25

Modified 21 января, 08:27

Updated 21 января, 08:27

СМИ: Пленного внука ростовского врача Ирины Татти ранили в секторе Газа

СМИ: Пленного внука ростовского врача Ирины Татти ранили в секторе Газа

21 января 2025, 08:25
Фото: wikimedia.org. СМИ: Пленного внука ростовского врача Ирины Татти ранили в секторе Газа
В секторе Газа могли ранить внука врача из Ростова-на-Дону Ирины Татти — Александра Труфанова. Об этом 21 января сообщает ТАСС со ссылкой на посла в Израиле.

Ранее стало известно, что Александр Труфанов, находившийся в плену ХАМАС больше года, попал в списки на освобождение. Его могут вернуть в течение 3-4 недель.

Посол в Израиле отметил, что руководство палестинской группировки дало твердое обещание России, что Труфанова вернут на родину.

Внук ростовского врача — единственный из всей семьи, кто остался в плену ХАМАС. Александра Труфанова похитили из дома недалеко от сектора Газа вместе с родителями, невестой и его бабушкой Ириной Татти. Все они оказались в плену в октябре 2023 года. Кроме отца Александра — мужчина не смог пережить нападения

Трехэтажный дом сгорел ночью в центре Ростова-на-Дону
Узнать подробнее
Фото: Скриншот видео. «РИА Новости»

Спустя пару месяцев мать и бабушку освободили, а еще через несколько дней домой вернулась и невеста Александра — Сапир Коэн. Пожилая ростовчанка заявляла, что готова вернуться в плен вместо внука, но такой обмен никого не заинтересовал.

В ноябре 2024 года появилось видео, на котором Александр Труфанов рассказывает об условиях, в которых он находится. Мужчина на иврите пожаловался на перебои с электричеством, нехватку воды и средств гигиены и признался, что боится за свою жизнь из-за возможного штурма или бомбардировок ЦАХАЛ.

Теперь, в январе 2025-го, посол в Израиле сообщил, что Александр жив, но может быть ранен. Вместе с 32 другими пленными его должны освободить в течение месяца.

Читайте также:
Внук врача из Ростова попал в списки на освобождение из плена ХАМАСВ Ростове гадают, кто займет место Логвиненко, а над детьми в Батайске сгорел потолокВо время урока вспыхнул потолок в классе в школе под Ростовом
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#Плен#Жизнь#Освобождение#Гигиена#Израиль#Сектор Газа#ХАМАС#Ирина Татти#ТАСС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика