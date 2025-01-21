СМИ: Пленного внука ростовского врача Ирины Татти ранили в секторе Газа

Posted 21 января, 08:25
Published 21 января, 08:25
Modified 21 января, 08:27
Updated 21 января, 08:27
Ранее стало известно, что Александр Труфанов, находившийся в плену ХАМАС больше года, попал в списки на освобождение. Его могут вернуть в течение 3-4 недель.
Посол в Израиле отметил, что руководство палестинской группировки дало твердое обещание России, что Труфанова вернут на родину.
Внук ростовского врача — единственный из всей семьи, кто остался в плену ХАМАС. Александра Труфанова похитили из дома недалеко от сектора Газа вместе с родителями, невестой и его бабушкой Ириной Татти. Все они оказались в плену в октябре 2023 года. Кроме отца Александра — мужчина не смог пережить нападения
Спустя пару месяцев мать и бабушку освободили, а еще через несколько дней домой вернулась и невеста Александра — Сапир Коэн. Пожилая ростовчанка заявляла, что готова вернуться в плен вместо внука, но такой обмен никого не заинтересовал.
В ноябре 2024 года появилось видео, на котором Александр Труфанов рассказывает об условиях, в которых он находится. Мужчина на иврите пожаловался на перебои с электричеством, нехватку воды и средств гигиены и признался, что боится за свою жизнь из-за возможного штурма или бомбардировок ЦАХАЛ.
Теперь, в январе 2025-го, посол в Израиле сообщил, что Александр жив, но может быть ранен. Вместе с 32 другими пленными его должны освободить в течение месяца.