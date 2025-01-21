СМИ: Пленного внука ростовского врача Ирины Татти ранили в секторе Газа

В ноябре 2024 года появилось видео, на котором Александр Труфанов рассказывает об условиях, в которых он находится. Мужчина на иврите пожаловался на перебои с электричеством, нехватку воды и средств гигиены и признался, что боится за свою жизнь из-за возможного штурма или бомбардировок ЦАХАЛ.