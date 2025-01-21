Спортсмены клуба «Суворов» победили в ставропольских «Играх ниндзя»

Posted 21 января, 06:13
Published 21 января, 06:13
Modified 21 января, 06:15
Updated 21 января, 06:15
Несколько десятков спортсменов состязались в скоростном прохождении полосы препятствий в ставропольском клубе «Ниндзя спорт». Несмотря на то, что ребята представляли разные города, можно утверждать, что все они были вдохновлены Федерацией гонок с препятствиями Ростовской области. Это обусловлено тем, что именно из Ростова-на-Дону началось развитие этого вида спорта на Юге России.
Созданная в 2020 году на базе Суворовского жилого района, ФГПРО активно популяризирует гонки с препятствиями. С момента своего появления Федерация провела в Ростове несколько десятков соревнований, в которых суммарно приняли участие более трёх тысяч человек со всей страны. И вот теперь опыт проведения ростовских мероприятий распространяется по всему Югу России.
Закономерным итогом стало то, что призовые места в ставропольских «Играх ниндзя» заняли представители клуба «Суворов» из одноимённого жилого района Донской столицы. Первое место занял Дмитрий Голотвин в своей возрастной категории. В категории ПРО серебряную медаль завоевал Сергей Минченок, а его сестра Анна Минченок взяла «бронзу» в своей возрастной категории.
Главный тренер ФГПРО Вячеслав Макаров отметил, что спортивный год ребята начали на твёрдое «хорошо», однако есть ещё много к чему стремиться.