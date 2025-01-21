Спортсмены клуба «Суворов» победили в ставропольских «Играх ниндзя»

Несколько десятков спортсменов состязались в скоростном прохождении полосы препятствий в ставропольском клубе «Ниндзя спорт». Несмотря на то, что ребята представляли разные города, можно утверждать, что все они были вдохновлены Федерацией гонок с препятствиями Ростовской области. Это обусловлено тем, что именно из Ростова-на-Дону началось развитие этого вида спорта на Юге России.