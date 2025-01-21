Стало известно, куда пропал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко

Posted 21 января, 17:02
Published 21 января, 17:02
Modified 21 января, 17:04
Updated 21 января, 17:04
Алексей Логвиненко перестал появляться в интернет-пространстве почти сразу после распространения в соцмедиа слухов об его отставке. Последний пост в его телеграм-канале был опубликован 16 января.
Согласно источнику, исчезновение из медиапространства произошло в связи с уходом на больничный.
«Логвиненко ушёл на больничный почти сразу после встречи с главредами ростовских СМИ», — сообщает источник.
Напомним, встреча с главными редакторами СМИ прошла 14 января. На мероприятии Логвиненко прокомментировал слухи о своей отставке.
Ранее депутат Наталья Оськина рассказала об исчезнувшей информации о заседании с сайта Гордумы Ростова. На нем якобы планировали рассмотреть вопрос об увольнении Алексея Логвиненко с должности главы администрации города.
До этого стали известны фамилии претендентов на пост главы горадминистрации в случае ухода Логвиненко с должности.