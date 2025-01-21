Стало известно, куда пропал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко

Глава администрации Ростова Логвиненко пропал из Сети из-за больничного

Глава горадминистрации Ростова Алексей Логвиненко внезапно пропал из медиапространства после появления слухов об его отставке. О том, почему это произошло, рассказал 1RND со ссылкой на источники во властных кругах.