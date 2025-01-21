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Posted 21 января, 17:02

Published 21 января, 17:02

Modified 21 января, 17:04

Updated 21 января, 17:04

Глава администрации Ростова Логвиненко пропал из Сети из-за больничного

Стало известно, куда пропал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко

21 января 2025, 17:02
Фото: rostovgazeta.ru.

Глава администрации Ростова Логвиненко пропал из Сети из-за больничного

Глава горадминистрации Ростова Алексей Логвиненко внезапно пропал из медиапространства после появления слухов об его отставке. О том, почему это произошло, рассказал 1RND со ссылкой на источники во властных кругах.

Алексей Логвиненко перестал появляться в интернет-пространстве почти сразу после распространения в соцмедиа слухов об его отставке. Последний пост в его телеграм-канале был опубликован 16 января.

Согласно источнику, исчезновение из медиапространства произошло в связи с уходом на больничный.

«Логвиненко ушёл на больничный почти сразу после встречи с главредами ростовских СМИ», — сообщает источник.

Напомним, встреча с главными редакторами СМИ прошла 14 января. На мероприятии Логвиненко прокомментировал слухи о своей отставке.

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Ранее депутат Наталья Оськина рассказала об исчезнувшей информации о заседании с сайта Гордумы Ростова. На нем якобы планировали рассмотреть вопрос об увольнении Алексея Логвиненко с должности главы администрации города.

До этого стали известны фамилии претендентов на пост главы горадминистрации в случае ухода Логвиненко с должности.

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