Столичная компания подала в суд на Ростовавтодор из-за долга в 20,4 млн рублей

Posted 21 января, 07:58
Published 21 января, 07:58
Modified 21 января, 08:00
Updated 21 января, 08:00
Московская компания «Дельта», занимающаяся добычей полезных ископаемых и не только, подала в Арбитражный суд Ростовской области иск к АО «Ростовавтодор». Организация хочет получить с ответчика задолженность по оплате за поставленный товар стоимостью 20,1 миллиона рублей, а также неустойку в 298 тысяч рублей.
Добавим, что предварительное судебное заседание первой инстанции состоится 27 января 2025 года.
До этого RostovGazeta писала о том, что компания «Россети Юг» задолжала более 2,5 миллиона рублей за свет в Ростовской области.