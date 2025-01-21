Столичная компания подала в суд на Ростовавтодор из-за долга в 20,4 млн рублей

Московская компания «Дельта», занимающаяся добычей полезных ископаемых и не только, подала в Арбитражный суд Ростовской области иск к АО «Ростовавтодор». Организация хочет получить с ответчика задолженность по оплате за поставленный товар стоимостью 20,1 миллиона рублей, а также неустойку в 298 тысяч рублей.