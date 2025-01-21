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Posted 21 января, 07:58

Published 21 января, 07:58

Modified 21 января, 08:00

Updated 21 января, 08:00

Столичная компания подала в суд на Ростовавтодор из-за долга в 20,4 млн рублей

Столичная компания подала в суд на Ростовавтодор из-за долга в 20,4 млн рублей

21 января 2025, 07:58
Фото: donland.ru. Столичная компания подала в суд на Ростовавтодор из-за долга в 20,4 млн рублей
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от ООО «Дельта» к АО «Ростовавтодор» о взыскании долга в размере 20,4 миллиона рублей по договору поставки. Соответствующая документация опубликована в картотеке дел суда.

Московская компания «Дельта», занимающаяся добычей полезных ископаемых и не только, подала в Арбитражный суд Ростовской области иск к АО «Ростовавтодор». Организация хочет получить с ответчика задолженность по оплате за поставленный товар стоимостью 20,1 миллиона рублей, а также неустойку в 298 тысяч рублей.

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Добавим, что предварительное судебное заседание первой инстанции состоится 27 января 2025 года.

До этого RostovGazeta писала о том, что компания «Россети Юг» задолжала более 2,5 миллиона рублей за свет в Ростовской области.

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