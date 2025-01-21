Свиные котлеты с «сюрпризом» производили в Ростовской области

Posted 21 января, 11:15
Published 21 января, 11:15
Modified 21 января, 11:17
Updated 21 января, 11:17
У организации имелись документы на полуфабрикаты из свинины. Однако помимо известных составляющих, там обнаружили жилованную говядину. Откуда она взялась, выясняют специалисты, — никаких сопроводительных документов для нее нет. Да и самой говядины быть не должно.
— Это не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением, — заявили в ведомстве.
В адрес предприятия направили предостережение, а уполномоченному лицу выдали предупреждение. В ближайшее время ему предстоит исправить ситуацию.
Ранее стало известно, на каких молочных заводах продают фальсификат в Ростовской области.