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Posted 21 января, 11:15

Published 21 января, 11:15

Modified 21 января, 11:17

Updated 21 января, 11:17

Свиные котлеты с «сюрпризом» производили в Ростовской области

Свиные котлеты с «сюрпризом» производили в Ростовской области

21 января 2025, 11:15
Фото: Шедеврум. Свиные котлеты с «сюрпризом» производили в Ростовской области
В Ростовской области зафиксировали нарушения при производстве свиных котлет на одном из предприятий в Тарасовском районе. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора 21 января.

У организации имелись документы на полуфабрикаты из свинины. Однако помимо известных составляющих, там обнаружили жилованную говядину. Откуда она взялась, выясняют специалисты, — никаких сопроводительных документов для нее нет. Да и самой говядины быть не должно.

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— Это не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением, — заявили в ведомстве.

В адрес предприятия направили предостережение, а уполномоченному лицу выдали предупреждение. В ближайшее время ему предстоит исправить ситуацию.

Ранее стало известно, на каких молочных заводах продают фальсификат в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Тарасовский район#Нарушения#Россельхознадзор#Молочные заводы
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