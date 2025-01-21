Телецентр не пустил проверять качество воздуха на своей территории в Ростове

Доступ к ПНЗ (прим — пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха) оказался закрыт с 1 января 2025 года. Специалистов, которые мониторят загрязнение воздуха, не пускают уже три недели. Причины при этом не объясняются. Прежде сотрудники гидрометслужбы выполняли работы на этом ПНЗ более 50 лет подряд.