Телецентр не пустил проверять качество воздуха на своей территории в Ростове

Posted 21 января, 19:19
Published 21 января, 19:19
Modified 21 января, 19:21
Updated 21 января, 19:21
Доступ к ПНЗ (прим — пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха) оказался закрыт с 1 января 2025 года. Специалистов, которые мониторят загрязнение воздуха, не пускают уже три недели. Причины при этом не объясняются. Прежде сотрудники гидрометслужбы выполняли работы на этом ПНЗ более 50 лет подряд.
С 2017 по 2030 годы в Ростовской области действует региональная программа, нацеленная на охрану атмосферного воздуха на Дону. Из документов следует, что в населенных пунктах повышен уровень загрязнения формальдегидами, азота оксидами, углерода оксидом, бензапиреном и углеводородом, взвешенными веществами. В основном качество воздуха падает из-за выбросов различных заводов и фабрик, предприятий строительной индустрии, автомобильного транспорта.
Чтобы «охранять» воздух в Ростове и области, ежегодно направляются десятки миллионов рублей. В 2025 году на это планируют выделить около 12 миллионов. Если эксперты не смогут отслеживать качество воздуха, будет непросто оценить эффективность программы.
Ранее стало известно, как Западная хорда может повлиять на качество воздуха в Ростове.