rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 января, 19:19

Published 21 января, 19:19

Modified 21 января, 19:21

Updated 21 января, 19:21

Телецентр не пустил проверять качество воздуха на своей территории в Ростове

Телецентр не пустил проверять качество воздуха на своей территории в Ростове

21 января 2025, 19:19
Фото: 1MI. Телецентр не пустил проверять качество воздуха на своей территории в Ростове
На территорию телецентра не пустили сотрудников гидрометслужбы, которые на протяжении 50 лет проверяли там качество воздуха в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в Северо-Кавказском УГМС 20 января.

Доступ к ПНЗ (прим — пост наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха) оказался закрыт с 1 января 2025 года. Специалистов, которые мониторят загрязнение воздуха, не пускают уже три недели. Причины при этом не объясняются. Прежде сотрудники гидрометслужбы выполняли работы на этом ПНЗ более 50 лет подряд.

Итоги недели: в Ростовской области считают ущерб от беспилотников и загрязнения Дона
Узнать подробнее

С 2017 по 2030 годы в Ростовской области действует региональная программа, нацеленная на охрану атмосферного воздуха на Дону. Из документов следует, что в населенных пунктах повышен уровень загрязнения формальдегидами, азота оксидами, углерода оксидом, бензапиреном и углеводородом, взвешенными веществами. В основном качество воздуха падает из-за выбросов различных заводов и фабрик, предприятий строительной индустрии, автомобильного транспорта.

Чтобы «охранять» воздух в Ростове и области, ежегодно направляются десятки миллионов рублей. В 2025 году на это планируют выделить около 12 миллионов. Если эксперты не смогут отслеживать качество воздуха, будет непросто оценить эффективность программы.

Ранее стало известно, как Западная хорда может повлиять на качество воздуха в Ростове.

Читайте также:
Большое масляное пятно обнаружили в реке Дон в РостовеЛогвиненко сообщил о состоянии Дона после загрязнения реки растворителемЭколог рассказал, чем опасен попавший в Дон растворитель в Ростове
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Автомобильный транспорт#Загрязнение#Качество воздуха
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика