В 2024 году мошенники проговорили с ботом Т2 более 300 тыс. часов

Кроме того, оператор фиксирует рост количества абонентов, которые подключают функцию голосового ассистента. Он отвечает на вызовы в моменты, когда клиенту неудобно говорить или он не знает, кто ему звонит. По окончании вызова ассистент предоставляет расшифровку разговора в SMS. По итогам декабря 2024 года количество пользователей голосового ассистента увеличилось на 5,3%, а с момента запуска услуги в январе 2023 года этот показатель вырос в 164 раза. За прошедший год голосовой ассистент обработал для клиентов 633 тыс. минут разговоров.