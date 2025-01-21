В Минобороны насчитали девять беспилотников, сбитых над Ростовской областью

Обломки одного из разрушенных беспилотников приземлились в городе Донецке — прямо на территории детского сада. Местных жителей в связи с этим попросили пока не выходить из домов и не приближаться к обломкам дронов. Фрагменты корпуса могут содержать взрывчатку или детонатор с таймером.