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Posted 21 января, 20:21

Published 21 января, 20:21

Modified 21 января, 20:23

Updated 21 января, 20:23

В Минобороны насчитали девять беспилотников, сбитых над Ростовской областью

В Минобороны насчитали девять беспилотников, сбитых над Ростовской областью

21 января 2025, 20:21
Фото: Минобороны России. В Минобороны насчитали девять беспилотников, сбитых над Ростовской областью
В Министерстве обороны сообщили новые данные об атаке беспилотников на Ростовскую область. В ведомстве насчитали девять дронов, которые удалось сбить военным над донским регионом вечером 21 января.

Воздушная атака началась после 21.30 мск. В небе заметили беспилотники и успешно их уничтожили с помощью системы ПВО (прим. — противовоздушная оборона). За 45 минут (до 22.15 мск) военные смогли разгромить девять летательных аппаратов.

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Врио губернатора Ростовской области ранее сообщал о трех сбитых дронах возле Каменска-Шахтинского. Вероятно, число перехваченных БПЛА увеличилось за считанные минуты.

Обломки одного из разрушенных беспилотников приземлились в городе Донецке — прямо на территории детского сада. Местных жителей в связи с этим попросили пока не выходить из домов и не приближаться к обломкам дронов. Фрагменты корпуса могут содержать взрывчатку или детонатор с таймером.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Беспилотники#Минобороны РФ#Атака БПЛА#Минобороны#Дроны
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