В Минобороны насчитали девять беспилотников, сбитых над Ростовской областью

Posted 21 января, 20:21
Published 21 января, 20:21
Modified 21 января, 20:23
Updated 21 января, 20:23
Воздушная атака началась после 21.30 мск. В небе заметили беспилотники и успешно их уничтожили с помощью системы ПВО (прим. — противовоздушная оборона). За 45 минут (до 22.15 мск) военные смогли разгромить девять летательных аппаратов.
Врио губернатора Ростовской области ранее сообщал о трех сбитых дронах возле Каменска-Шахтинского. Вероятно, число перехваченных БПЛА увеличилось за считанные минуты.
Обломки одного из разрушенных беспилотников приземлились в городе Донецке — прямо на территории детского сада. Местных жителей в связи с этим попросили пока не выходить из домов и не приближаться к обломкам дронов. Фрагменты корпуса могут содержать взрывчатку или детонатор с таймером.