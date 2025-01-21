В Минобороны прокомментировали ночную атакую БПЛА на Ростовскую область

Posted 21 января, 06:32
Published 21 января, 06:32
Modified 21 января, 06:34
Updated 21 января, 06:34
Всего средства ПВО (прим. — противовоздушная оборона) перехватили 55 беспилотников. Большую часть из них сбили над Брянской областью (22 аппарата). В Ростовской области уничтожили 12 штук, а в Смоленской — 10.
Еще шесть дронов разлетелись на части в Воронежской области, четыре — в Саратовской и один — в Курской.
О последствиях ночной атаки в Минобороны ничего не сказали.
Ранее RostovGazeta со ссылкой на врио губернатора Слюсаря рассказывала, где именно сбили дроны на Дону. БПЛА уничтожили в Шолоховском и Чертковском районах. Накануне вечером, около 23.00 мск 20 января местные жители сообщали о звуках взрывов и предполагали, что военные отражают воздушную атаку.