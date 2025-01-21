В Минобороны прокомментировали ночную атакую БПЛА на Ростовскую область

Ранее RostovGazeta со ссылкой на врио губернатора Слюсаря рассказывала, где именно сбили дроны на Дону. БПЛА уничтожили в Шолоховском и Чертковском районах. Накануне вечером, около 23.00 мск 20 января местные жители сообщали о звуках взрывов и предполагали, что военные отражают воздушную атаку.