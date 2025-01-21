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Posted 21 января, 06:32

Published 21 января, 06:32

Modified 21 января, 06:34

Updated 21 января, 06:34

В Минобороны прокомментировали ночную атакую БПЛА на Ростовскую область

В Минобороны прокомментировали ночную атакую БПЛА на Ростовскую область

21 января 2025, 06:32
Фото: 1MI. В Минобороны прокомментировали ночную атакую БПЛА на Ростовскую область
В Министерстве обороны России прокомментировали атаку БПЛА на Ростовскую область в ночь на 21 января. По информации ведомства, всего в стране уничтожили более полусотни дронов.

Всего средства ПВО (прим. — противовоздушная оборона) перехватили 55 беспилотников. Большую часть из них сбили над Брянской областью (22 аппарата). В Ростовской области уничтожили 12 штук, а в Смоленской — 10.

Еще шесть дронов разлетелись на части в Воронежской области, четыре — в Саратовской и один — в Курской.

Слюсарь сообщил об атаке БПЛА в Ростовской области 8 января
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О последствиях ночной атаки в Минобороны ничего не сказали.

Ранее RostovGazeta со ссылкой на врио губернатора Слюсаря рассказывала, где именно сбили дроны на Дону. БПЛА уничтожили в Шолоховском и Чертковском районах. Накануне вечером, около 23.00 мск 20 января местные жители сообщали о звуках взрывов и предполагали, что военные отражают воздушную атаку.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Взрывы#БПЛА#Чертковский район#Шолоховский район#Минобороны#Атака#Дрон
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