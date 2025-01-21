В Ростове-на-Дону могут отменить 12 автобусов. На что их заменят?

Posted 21 января, 13:24
Published 21 января, 13:24
Modified 21 января, 19:40
Updated 21 января, 19:40
В 2025 году городские власти планируют отменить автобусные маршруты под номерами 4а, 16а, 50, 90а. Также планируется отмена трамваев № 6, 7 и 10.
Вместо них в 2025 откроют несколько новых автобусных маршрутов. Это — № 18а, 74а, 89.
В период с 2026 по 2029 год планируют отменить еще несколько автобусных маршрутов. Это — № 67а, 34, 26, 35, 83, 78, 27, 1а.
Ранее RostovGazeta писала, что до 2030 года в Ростове запустят шесть новых трамвайных маршрутов.
До этого ростовский Следком выявил больше трех десятков неисправных автобусов.