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Posted 21 января, 13:24

Published 21 января, 13:24

Modified 21 января, 19:40

Updated 21 января, 19:40

В Ростове до 2030 года могут отменить 12 автобусов

В Ростове-на-Дону могут отменить 12 автобусов. На что их заменят?

21 января 2025, 13:24
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростове до 2030 года могут отменить 12 автобусов

В Ростове-на-Дону могут отменить 12 автобусов

В Ростове до 2030 года планируют отменить 12 автобусных маршрутов. Четыре из них — в 2025. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.

В 2025 году городские власти планируют отменить автобусные маршруты под номерами 4а, 16а, 50, 90а. Также планируется отмена трамваев № 6, 7 и 10.

Вместо них в 2025 откроют несколько новых автобусных маршрутов. Это — № 18а, 74а, 89.

В период с 2026 по 2029 год планируют отменить еще несколько автобусных маршрутов. Это — № 67а, 34, 26, 35, 83, 78, 27, 1а.

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Ранее RostovGazeta писала, что до 2030 года в Ростове запустят шесть новых трамвайных маршрутов.

До этого ростовский Следком выявил больше трех десятков неисправных автобусов.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Автобусы#Авто#Транспорт#Ростов#Трамваи#Горадминистрация
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