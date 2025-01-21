В Ростове приезжий мужчина свалился с моста в реку Темерник

Posted 21 января, 16:37
Published 21 января, 16:37
Modified 21 января, 16:58
Updated 21 января, 16:58
Сообщается, что инцидент произошел в понедельник, 20 января. Правоохранителям поступила информация о том, что с моста возле Главного автовокзала в реку Темерник свалился мужчина.
Позже выяснилось, что пострадавшим является 50-летний житель Калужской области. Он сообщил, что упал в воду случайно. Мужчину забрали медики. В данный момент правоохранители выясняют детали инцидента.
Ранее появилась информация, что водитель автобуса скончался на ростовском автовокзале.
До этого стало известно, что ростовские врачи спасли женщину, у которой отказывали органы.