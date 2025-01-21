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Posted 21 января, 16:37

Published 21 января, 16:37

Modified 21 января, 16:58

Updated 21 января, 16:58

В Ростове приезжий мужчина свалился с моста в реку Темерник

В Ростове приезжий мужчина свалился с моста в реку Темерник

21 января 2025, 16:37
Фото: 1MI.
В Ростове врачи забрали мужчину, который свалился с моста в реку Темерник. Об этом рассказала пресс-служба УТ МВД РФ по СКФО.

Сообщается, что инцидент произошел в понедельник, 20 января. Правоохранителям поступила информация о том, что с моста возле Главного автовокзала в реку Темерник свалился мужчина.

Позже выяснилось, что пострадавшим является 50-летний житель Калужской области. Он сообщил, что упал в воду случайно. Мужчину забрали медики. В данный момент правоохранители выясняют детали инцидента.

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Ранее появилась информация, что водитель автобуса скончался на ростовском автовокзале.

До этого стало известно, что ростовские врачи спасли женщину, у которой отказывали органы.

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