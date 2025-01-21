В Ростове врачи достали пульку из глаза ребенка, в которого выстрелил брат

Posted 21 января, 10:13
Published 21 января, 10:13
Modified 21 января, 10:15
Updated 21 января, 10:15
Родители привезли в больницу 4-летнего сына, которого ранили в глаз. Дело в том, что младший и старший братья играли вместе. В один момент пластиковая пулька от детского пистолета, с которым возился старший, угодила прямо в глаз малышу.
Глаз моментально покраснел. Офтальмологи осмотрели его и выявили кровоизлияние. Врачи экстренно начали оказывать ребенку медицинскую помощь. Кроме того, мальчика оставили в больнице под присмотром врачей на несколько дней, чтобы следить за его состоянием.
Ростовчан возмутил инцидент. Они не понимают, почему игрушки в виде оружия считаются нормой: «Никогда не понимала игрушек в виде пистолета. Зачем детям такое покупать? Врачи молодцы!»
Добавим, что ребенку и его зрению больше ничего не угрожает.
Ранее врачи в Ростове вырезали из носа женщины опухоль размером с киндер-сюрприз.