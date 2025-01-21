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Posted 21 января, 10:13

Published 21 января, 10:13

Modified 21 января, 10:15

Updated 21 января, 10:15

В больницу Ростова с кровоизлиянием попал малыш, которому брат выстрелил в глаз

В Ростове врачи достали пульку из глаза ребенка, в которого выстрелил брат

21 января 2025, 10:13
Фото: wikimedia.org. В больницу Ростова с кровоизлиянием попал малыш, которому брат выстрелил в глаз
В Ростове-на-Дону маленькому ребенку в глаз попала пластиковая пулька от игрушечного пистолета. Врачи констатировали кровоизлияние и начали спасать малышу зрение, сообщает Минздрав Ростовской области.

Родители привезли в больницу 4-летнего сына, которого ранили в глаз. Дело в том, что младший и старший братья играли вместе. В один момент пластиковая пулька от детского пистолета, с которым возился старший, угодила прямо в глаз малышу.

Глаз моментально покраснел. Офтальмологи осмотрели его и выявили кровоизлияние. Врачи экстренно начали оказывать ребенку медицинскую помощь. Кроме того, мальчика оставили в больнице под присмотром врачей на несколько дней, чтобы следить за его состоянием.

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Ростовчан возмутил инцидент. Они не понимают, почему игрушки в виде оружия считаются нормой: «Никогда не понимала игрушек в виде пистолета. Зачем детям такое покупать? Врачи молодцы!»

Добавим, что ребенку и его зрению больше ничего не угрожает.

Ранее врачи в Ростове вырезали из носа женщины опухоль размером с киндер-сюрприз.

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