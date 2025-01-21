В Ростове за посредничество во взятке задержан экс-сотрудник СБ главка МВД

В Ростове поймали бывшего сотрудника собственной безопасности главка МВД на посредничестве во взятке. Об этом рассказал 1RND со ссылкой на источник в одном из региональных силовых ведомств.