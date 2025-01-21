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Posted 21 января, 15:19

Published 21 января, 15:19

Modified 21 января, 15:21

Updated 21 января, 15:21

В Ростове за посредничество во взятке задержан экс-сотрудник СБ главка МВД

В Ростове за посредничество во взятке задержан экс-сотрудник СБ главка МВД

21 января 2025, 15:19
Фото: 1MI.

В Ростове за посредничество во взятке задержан экс-сотрудник СБ главка МВД

В Ростове поймали бывшего сотрудника собственной безопасности главка МВД на посредничестве во взятке. Об этом рассказал 1RND со ссылкой на источник в одном из региональных силовых ведомств.

Сообщается, что задержанным якобы является Дмитрий Скорняков.

«Одному из офицеров УЭБиПК Скорняков нёс 7 миллионов рублей, чтобы „порешать“ в этом подразделении кое-какие вопросы его знакомой», — цитирует источник 1RND.

Издание пишет, что Скорняков служил в отделении СБ, когда его возглавлял Николай Гермашев.

обращаем внимание читателей на то, что официальной информации о задержании и уголовном деле не поступало. Она уточняется.

Последний, как ранее писала RostovGazeta, был известен как «Коля Кувалда» и якобы держал в страхе весь региональный бизнес. Когда Гермашева осудили, Скорнякова уволили из МВД.

Фото: 1RND

Ранее донской адвокат обещал замять дело о наркотиках за крупную сумму.

До этого попались на взятке два медика, которые хотели помочь с уголовным делом бизнесмена из Шахт.

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