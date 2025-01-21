В Ростове за посредничество во взятке задержан экс-сотрудник СБ главка МВД

Posted 21 января, 15:19
Published 21 января, 15:19
Modified 21 января, 15:21
Updated 21 января, 15:21
Сообщается, что задержанным якобы является Дмитрий Скорняков.
«Одному из офицеров УЭБиПК Скорняков нёс 7 миллионов рублей, чтобы „порешать“ в этом подразделении кое-какие вопросы его знакомой», — цитирует источник 1RND.
Издание пишет, что Скорняков служил в отделении СБ, когда его возглавлял Николай Гермашев.
обращаем внимание читателей на то, что официальной информации о задержании и уголовном деле не поступало. Она уточняется.
Последний, как ранее писала RostovGazeta, был известен как «Коля Кувалда» и якобы держал в страхе весь региональный бизнес. Когда Гермашева осудили, Скорнякова уволили из МВД.
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