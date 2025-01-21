В Ростовской области малыш прострелил висок брошенным без присмотра пистолетом

Сотрудники отдела МВД России по Семикаракорскому району получили сигнал от медиков о том, что в больницу попал ребенок с травмой. Полицейские выяснили, что 7-летний мальчик взял пневматический пистолет, который оставил без присмотра его отец. Малыш сделал выстрел и пуля полетела в стену, а затем отрикошетила ему в висок.