В Ростовской области малыш прострелил висок брошенным без присмотра пистолетом

Posted 21 января, 10:20
Published 21 января, 10:20
Modified 21 января, 10:22
Updated 21 января, 10:22
Сотрудники отдела МВД России по Семикаракорскому району получили сигнал от медиков о том, что в больницу попал ребенок с травмой. Полицейские выяснили, что 7-летний мальчик взял пневматический пистолет, который оставил без присмотра его отец. Малыш сделал выстрел и пуля полетела в стену, а затем отрикошетила ему в висок.
Врачи оказали помощь ребенку, а полицейские изъяли оружие. В отношении родителей были составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, с семьей были проведены профилактические беседы.
Ранее аэрозольный баллончик взорвался в руках у ребенка в Ростовской области.