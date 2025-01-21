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Posted 21 января, 10:20

Published 21 января, 10:20

Modified 21 января, 10:22

Updated 21 января, 10:22

В Ростовской области малыш прострелил висок брошенным без присмотра пистолетом

В Ростовской области малыш прострелил висок брошенным без присмотра пистолетом

21 января 2025, 10:20
Фото: Шедеврум. В Ростовской области малыш прострелил висок брошенным без присмотра пистолетом
В Ростовской области первоклассник нашел дома пневматический пистолет отца и случайно выстрелил. Пуля попала в стену, а затем рикошетом попала ребенку в висок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники отдела МВД России по Семикаракорскому району получили сигнал от медиков о том, что в больницу попал ребенок с травмой. Полицейские выяснили, что 7-летний мальчик взял пневматический пистолет, который оставил без присмотра его отец. Малыш сделал выстрел и пуля полетела в стену, а затем отрикошетила ему в висок.

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Врачи оказали помощь ребенку, а полицейские изъяли оружие. В отношении родителей были составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, с семьей были проведены профилактические беседы.

Ранее аэрозольный баллончик взорвался в руках у ребенка в Ростовской области.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Дети#Полиция#Пневматическое оружие#Травма#Пневматический пистолет#Происшествия
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