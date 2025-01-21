В столовых на Темернике в Ростове задержали 16 мигрантов

Posted 21 января, 15:21
Published 21 января, 15:21
Modified 21 января, 15:23
Updated 21 января, 15:23
Сообщается, что правоохранители поймали 16 мигрантов с гражданством РФ, которые не встали на учет в военкомате. Они были отправлены в военные комиссариаты. Четырех иностранцев привлекли к ответственности из-за нарушения режима пребывания на территории России.
Согласно источнику, на воинский учет в Ростовской области было поставлено больше тысячи натурализованных граждан. Из них заключили контракты 176 человек.
Ранее стало известно, что в регионе водительские права части иностранцев станут недействительными.
До этого донские правоохранители поймали организаторов фиктивных браков с мигрантами.