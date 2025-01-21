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Posted 21 января, 15:21

Published 21 января, 15:21

Modified 21 января, 15:23

Updated 21 января, 15:23

В столовых на Темернике в Ростове задержали 16 мигрантов

В столовых на Темернике в Ростове задержали 16 мигрантов

21 января 2025, 15:21
Фото: 61.мвд.рф. иллюстрация. В столовых на Темернике в Ростове задержали 16 мигрантов
В Ростове правоохранители нагрянули с рейдами в заведения общепита и ТРЦ на Темернике. Всего было проверено 220 человек, в том числе и иностранцы. Об этом рассказал «Коммерсантъ», ссылаясь на военное следственное управление СК РФ по ЮВО.

Сообщается, что правоохранители поймали 16 мигрантов с гражданством РФ, которые не встали на учет в военкомате. Они были отправлены в военные комиссариаты. Четырех иностранцев привлекли к ответственности из-за нарушения режима пребывания на территории России.

Согласно источнику, на воинский учет в Ростовской области было поставлено больше тысячи натурализованных граждан. Из них заключили контракты 176 человек.

В Ростовской области водительские права части мигрантов станут недействительными
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Ранее стало известно, что в регионе водительские права части иностранцев станут недействительными.

До этого донские правоохранители поймали организаторов фиктивных браков с мигрантами.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Мигранты#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Правоохранители#Рейды#Воинский учет
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