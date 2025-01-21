В столовых на Темернике в Ростове задержали 16 мигрантов

В Ростове правоохранители нагрянули с рейдами в заведения общепита и ТРЦ на Темернике. Всего было проверено 220 человек, в том числе и иностранцы. Об этом рассказал «Коммерсантъ», ссылаясь на военное следственное управление СК РФ по ЮВО.

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