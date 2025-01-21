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Posted 21 января, 18:57

Published 21 января, 18:57

Modified 21 января, 18:59

Updated 21 января, 18:59

Ветер в Ростовской области усилится до штормового

Ветер в Ростовской области усилится до штормового

21 января 2025, 18:57
Фото: Изображение Midjourney.
В Ростовской области 22 января ожидаются сильный порывистый ветер и холодные ночи. Информация об этом появилась на сайте ГУ МЧС по региону.

В ежедневном оперативном прогнозе ГУ МЧС Ростовской области сообщается, что на территории региона будет облачно и без осадков. В этот день северо-восточный ветер сменит направление на юго-восток с порывами вплоть до 18 метров в секунду.

Температура в регионе в ночные часы понизится до -9, днем воздух прогреется до +1, а в южной части Ростовской области — до +3 градусов.

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Ранее стал известен прогноз погоды на приближающиеся выходные.

До этого ученые рассказали о магнитных бурях в конце января и в первых числах февраля в регионе.

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