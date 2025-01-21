Ветер в Ростовской области усилится до штормового

Posted 21 января, 18:57
Published 21 января, 18:57
Modified 21 января, 18:59
Updated 21 января, 18:59
В ежедневном оперативном прогнозе ГУ МЧС Ростовской области сообщается, что на территории региона будет облачно и без осадков. В этот день северо-восточный ветер сменит направление на юго-восток с порывами вплоть до 18 метров в секунду.
Температура в регионе в ночные часы понизится до -9, днем воздух прогреется до +1, а в южной части Ростовской области — до +3 градусов.
Ранее стал известен прогноз погоды на приближающиеся выходные.
До этого ученые рассказали о магнитных бурях в конце января и в первых числах февраля в регионе.