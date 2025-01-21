Водитель автобуса умер на Главном автовокзале Ростова-на-Дону

Posted 21 января, 07:56
Published 21 января, 07:56
Modified 21 января, 07:58
Updated 21 января, 07:58
Инцидент произошел вечером 19 января на автовокзале, расположенном по адресу улица Сиверса, 1 Ростова-на-Дону. 64-летний Виктор Рудов зашел в диспетчерскую после смены примерно в 22.00 мск, там ему и стало плохо. Позже мужчина упал замертво.
Известно, что у водителя были проблемы с сердцем. Врачи скорой помощи пытались реанимировать Рудова, однако это не помогло. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.
Ростовчане выражают сожаления: «Жаль человека, но своей смертью. Он спас пассажиров автобуса, который мог бы попасть в аварию, если бы это случилось за рулем».
Ранее стало известно о том, что врачи в Ростове-на-Дону спасали потерявшую ребенка роженицу, которая умирала от сепсиса и отказа органов.