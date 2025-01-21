ВТБ внедрил новое решение для управления данными

Метаданные — это данные о данных. До этого в банке использовали зарубежный каталог. В нем было более 22 миллионов записей о системах хранения данных: схемы, таблицы и многое другое, а также более 3 миллионов других метаданных. Специалистам приходилось изучать большой объем документации и даже анализировать программный код, чтобы разобраться в системе. Теперь все данные представлены в едином интерфейсе Open Metadata (OMD). Это значительно ускоряет работу и позволяет банку быстрее выводить на рынок новые продукты и услуги для клиентов.