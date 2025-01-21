Жителей Ростовской области лишили длинных выходных на 23 февраля и 8 Марта

Posted 21 января, 12:16
Published 21 января, 12:16
Modified 21 января, 12:21
Updated 21 января, 12:21
Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Ольга Владимирова рассказала, что праздник День защитника отечества в 2025 году выпал на воскресенье, поэтому дополнительного выходного дня не будет. Вместо этого дончане получат длинные майские каникулы.
Так, день отдыха, который пропадет 23 февраля, перенесут на 8 мая. В связи с этим у жителей региона будут выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.
Добавим, что подобная ситуация ожидает дончан и на Международный женский день 8 марта.
До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростове-на-Дону ищут главного дегустатора шаурмы. Эксперт может получать заработную плату от 150 до 300 тысяч рублей.