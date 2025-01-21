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Posted 21 января, 12:16

Published 21 января, 12:16

Modified 21 января, 12:21

Updated 21 января, 12:21

Жителей Ростовской области лишили длинных выходных на День защитника Отечества

Жителей Ростовской области лишили длинных выходных на 23 февраля и 8 Марта

21 января 2025, 12:16
Фото: donland.ru. Жителей Ростовской области лишили длинных выходных на День защитника Отечества
В этом году жители Ростовской области не смогут насладится длинными выходными на 23 февраля.

Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Ольга Владимирова рассказала, что праздник День защитника отечества в 2025 году выпал на воскресенье, поэтому дополнительного выходного дня не будет. Вместо этого дончане получат длинные майские каникулы.

Так, день отдыха, который пропадет 23 февраля, перенесут на 8 мая. В связи с этим у жителей региона будут выходные с 1 по 4 и с 8 по 11 мая.

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Добавим, что подобная ситуация ожидает дончан и на Международный женский день 8 марта.

До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростове-на-Дону ищут главного дегустатора шаурмы. Эксперт может получать заработную плату от 150 до 300 тысяч рублей.

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