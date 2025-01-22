Банк «Центр-инвест» помог проекту для начинающих предпринимателей

Администрация и Общественная палата Волгодонска реализуют проект «Школа начинающего предпринимателя» с 2015 года. Банк «Центр-инвест» активно стремится к повышению финансовой грамотности в регионах своего присутствия, поддерживает инициативы студентов в области предпринимательства и оказывает помощь как в разработке, так и в реализации бизнес-идей через собственный акселератор.