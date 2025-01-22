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Posted 22 января, 12:00

Published 22 января, 12:00

Modified 22 января, 12:02

Updated 22 января, 12:02

Банк «Центр-инвест» помог проекту для начинающих предпринимателей

Банк «Центр-инвест» помог проекту для начинающих предпринимателей

22 января 2025, 12:00
Фото: 1MI.
Банк «Центр-инвест» оказал поддержку проекту «Школа начинающего предпринимателя». В центре «Мой Бизнес» в Волгодонске прошло первое занятие, в рамках которого «Центр-инвест» организовал для участников лекции на тему финансовой грамотности.

Артем Нелепа, ведущий экономист кредитного отдела банка «Центр-инвест», выступил с приветственной речью на открытии школы и провел лекцию для начинающих предпринимателей по теме банковских продуктов и выгоды от их использования. В сотрудничестве с менторами участники проекта обсуждали предпринимательские идеи и пути их реализации с помощью разнообразных бизнес-моделей.

Администрация и Общественная палата Волгодонска реализуют проект «Школа начинающего предпринимателя» с 2015 года. Банк «Центр-инвест» активно стремится к повышению финансовой грамотности в регионах своего присутствия, поддерживает инициативы студентов в области предпринимательства и оказывает помощь как в разработке, так и в реализации бизнес-идей через собственный акселератор.

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