Банк «Центр-инвест» помог проекту для начинающих предпринимателей

Posted 22 января, 12:00
Published 22 января, 12:00
Modified 22 января, 12:02
Updated 22 января, 12:02
Артем Нелепа, ведущий экономист кредитного отдела банка «Центр-инвест», выступил с приветственной речью на открытии школы и провел лекцию для начинающих предпринимателей по теме банковских продуктов и выгоды от их использования. В сотрудничестве с менторами участники проекта обсуждали предпринимательские идеи и пути их реализации с помощью разнообразных бизнес-моделей.
Администрация и Общественная палата Волгодонска реализуют проект «Школа начинающего предпринимателя» с 2015 года. Банк «Центр-инвест» активно стремится к повышению финансовой грамотности в регионах своего присутствия, поддерживает инициативы студентов в области предпринимательства и оказывает помощь как в разработке, так и в реализации бизнес-идей через собственный акселератор.