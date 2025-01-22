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Posted 22 января, 07:29

Published 22 января, 07:29

Modified 22 января, 07:31

Updated 22 января, 07:31

Дело экс-председателя суда в Ростове Елены Золотаревой передано в суд

Дело экс-председателя суда в Ростове Елены Золотаревой передано в суд

22 января 2025, 07:29
Фото: 1MI. Дело экс-председателя суда в Ростове Елены Золотаревой передано в суд
В Четвертом кассационном суде рассмотрят дело о коррупции, обвиняемыми по которому стали экс-председатель облсуда Елена Золотарева и четыре ее сообщника. Об этом рассказал «Коммерсантъ-Юг».

Сообщается, что расследование по этому делу завершилось в конце 2024. Его передали в Кировский районный суд Ростова, но обвинители ходатайствовали о пересмотре территориальной подсудности.

Кроме Золотаревой на скамье подсудимых находятся ее заместитель Татьяна Юрова, экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного районного суда Георгий Бондаренко, а также представитель Чеченской Республики в Калининградской области Альберт Романов.

Всех четверых обвиняют в коррупции. Уточняется, что за вознаграждение фигуранты выносили определенные судебные решения и смягчали наказание.

Напомним, Золотарева стала фигурантом дела по статье о взяточничестве. По версии следователей, она брала деньги несколько раз.

Еще до возбуждения дела Золотарева покинула свой пост по собственному желанию с сохранением звания и неприкосновенности. Однако вскоре после попадания под подозрение ВККС решила лишить ее судейских полномочий и прекратила отставку.

Летом 2023 фигурантка попыталась с помощью апелляции вернуться на должность, однако ей было отказано. В 2024 году она подала две жалобы на отказ, но они были отклонены.

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Ранее в донской столице на посредничестве во взятке поймали экс-сотрудника СБ главка МВД.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Суд#Взятка#Коррупция#Последние новости Ростова на сегодня#Взяточничество
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