Дело экс-председателя суда в Ростове Елены Золотаревой передано в суд

Posted 22 января, 07:29
Published 22 января, 07:29
Modified 22 января, 07:31
Updated 22 января, 07:31
Сообщается, что расследование по этому делу завершилось в конце 2024. Его передали в Кировский районный суд Ростова, но обвинители ходатайствовали о пересмотре территориальной подсудности.
Кроме Золотаревой на скамье подсудимых находятся ее заместитель Татьяна Юрова, экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский, бывший председатель Железнодорожного районного суда Георгий Бондаренко, а также представитель Чеченской Республики в Калининградской области Альберт Романов.
Всех четверых обвиняют в коррупции. Уточняется, что за вознаграждение фигуранты выносили определенные судебные решения и смягчали наказание.
Напомним, Золотарева стала фигурантом дела по статье о взяточничестве. По версии следователей, она брала деньги несколько раз.
Еще до возбуждения дела Золотарева покинула свой пост по собственному желанию с сохранением звания и неприкосновенности. Однако вскоре после попадания под подозрение ВККС решила лишить ее судейских полномочий и прекратила отставку.
Летом 2023 фигурантка попыталась с помощью апелляции вернуться на должность, однако ей было отказано. В 2024 году она подала две жалобы на отказ, но они были отклонены.