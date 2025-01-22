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Posted 22 января, 07:22

Published 22 января, 07:22

Modified 22 января, 07:24

Updated 22 января, 07:24

Штормовой ветер и мокрый снег накроют Ростовскую область в ближайшие дни

До -11 похолодает в Ростовской области в ближайшие дни

22 января 2025, 07:22
Фото: 61.mchs.gov.ru. Штормовой ветер и мокрый снег накроют Ростовскую область в ближайшие дни
В ближайшие дни в Ростовской области будет идти снег и дуть штормовой ветер. Об этом сообщили синоптики.

В Ростове в четверг, 23 января, небо затянется облаками, осадков не будет. Ветер достигнет порывов до 15 метров в секунду. Температура опустится до -4 ночью, а днем — поднимется до +1.

В регионе в этот день ветер усилится до штормового и достигнет 18 метров в секунду. Температура будет колебаться от -11 до +2 градусов.

На следующий день, 24 января, по Ростову пройдут ливни и мокрый снег. В начале суток дороги покроются слоем льда, а ветер стихнет до 5-10 метров в секунду. Воздух в этот день потеплеет — -2…+4.

В регионе прогнозируются снегопад, изморозь и гололед. Воздух станет теплее: в некоторых районах температура достигнет +5 градусов.

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Ранее дончанам рассказали, какая погода ждет их в конце недели.

До этого ученые спрогнозировали геомагнитные возмущения, которые накроют регион в конце января.

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