До -11 похолодает в Ростовской области в ближайшие дни

Posted 22 января, 07:22
Published 22 января, 07:22
Modified 22 января, 07:24
Updated 22 января, 07:24
В Ростове в четверг, 23 января, небо затянется облаками, осадков не будет. Ветер достигнет порывов до 15 метров в секунду. Температура опустится до -4 ночью, а днем — поднимется до +1.
В регионе в этот день ветер усилится до штормового и достигнет 18 метров в секунду. Температура будет колебаться от -11 до +2 градусов.
На следующий день, 24 января, по Ростову пройдут ливни и мокрый снег. В начале суток дороги покроются слоем льда, а ветер стихнет до 5-10 метров в секунду. Воздух в этот день потеплеет — -2…+4.
В регионе прогнозируются снегопад, изморозь и гололед. Воздух станет теплее: в некоторых районах температура достигнет +5 градусов.
Ранее дончанам рассказали, какая погода ждет их в конце недели.
До этого ученые спрогнозировали геомагнитные возмущения, которые накроют регион в конце января.