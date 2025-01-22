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Posted 22 января, 14:39

Published 22 января, 14:39

Modified 22 января, 14:41

Updated 22 января, 14:41

Эколог объяснил, почему зимы в Ростовской области стали теплыми

Эколог объяснил, почему зимы в Ростовской области стали аномально теплыми

22 января 2025, 14:39
Фото: rostovgazeta.ru. Эколог объяснил, почему зимы в Ростовской области стали теплыми
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Десятилетия назад морозная зима в Ростовской области считалась нормой, в последние годы снег для дончан стал чуть ли не диковинным явлением, почему так происходит корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского эколога Дмитрия Брыканова.

По мнению ростовского эколога Дмитрия Брыканова, новый тип зимы, которая характеризуется сильным ветром, слабыми морозами и практически полным отсутствием осадков, появился в Ростовской области из-за глобального потепления и антропогенного воздействия.

«Глобальное потепление, по сути, и есть последствие воздействия человека на окружающую среду. Главным образом, повышение средней температуры за зимний сезон произошло из-за парникового эффекта. Ростовская область — это густонаселенный регион с большим количеством производств. Из-за этого у нас в атмосфере высокий уровень диоксида углерода и других примесей, которые повышают температуру», — объясняет эксперт.

Дмитрий Брыканов добавляет, что повышению температуры способствует «закатывание ландшафта в бетон».

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«Асфальт и бетон быстрее нагреваются и дольше отдают тепло, в купе с парниковым эффектом это создает практически постоянную циркуляцию теплого воздуха и меняет погоду в районе крупных населенных пунктов», — поясняет эколог.

Повальная вырубка лесополос в регионе, по мнению эксперта, тоже сказалась на отсутствии устойчивого снежного покрова.

«Деревья поглощают сохраняющий тепло диоксид углерода. Чем меньше зеленых зон вокруг городов, тем более теплые зимы мы будем фиксировать», — считает Дмитрий Брыканов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что нашествие грызунов зафиксировали в Ростовской области из-за аномального тепла.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода
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