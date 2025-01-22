Эколог объяснил, почему зимы в Ростовской области стали аномально теплыми

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Десятилетия назад морозная зима в Ростовской области считалась нормой, в последние годы снег для дончан стал чуть ли не диковинным явлением, почему так происходит корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского эколога Дмитрия Брыканова.