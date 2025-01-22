ФАС остановила выбор подрядчика на расширение кладбища «Ростовское»

Posted 22 января, 13:50
Published 22 января, 13:50
Modified 22 января, 13:52
Updated 22 января, 13:52
19 января 2025 года в Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба от ООО «Геосинтетика» на определение застройщика «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе. Известно, что компанию из Краснодарского края не устроила работа комиссии по осуществлению закупки.
Представители ООО «Геосинтетика» утверждают, что конкурсная комиссия при подведении итогов не полностью изучила документы, которые были представлены участниками. В связи с этим комиссия низко оценила опыт выполнения работ компании, что «существенно нарушило права общества при проведении электронного конкурса».
Добавим, что жалобу рассмотрят в пятницу, 24 января.
Ранее RostovGazeta писала о том, что два подрядчика готовы построить вторую очередь кладбища «Ростовское».