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Posted 22 января, 13:50

Published 22 января, 13:50

Modified 22 января, 13:52

Updated 22 января, 13:52

ФАС остановила выбор подрядчика на расширение кладбища «Ростовское» из-за жалобы

ФАС остановила выбор подрядчика на расширение кладбища «Ростовское»

22 января 2025, 13:50
Фото: Яндекс. Карты/ Артем Нелин. ФАС остановила выбор подрядчика на расширение кладбища «Ростовское» из-за жалобы
Определение подрядчика на выполнение работ по строительству второй очереди кладбища «Ростовское» приостановлено ФАС из-за жалобы. Сведения опубликованы на портале госзакупок.

19 января 2025 года в Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба от ООО «Геосинтетика» на определение застройщика «Ростовского» кладбища в Мясниковском районе. Известно, что компанию из Краснодарского края не устроила работа комиссии по осуществлению закупки.

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Представители ООО «Геосинтетика» утверждают, что конкурсная комиссия при подведении итогов не полностью изучила документы, которые были представлены участниками. В связи с этим комиссия низко оценила опыт выполнения работ компании, что «существенно нарушило права общества при проведении электронного конкурса».

Добавим, что жалобу рассмотрят в пятницу, 24 января.

Ранее RostovGazeta писала о том, что два подрядчика готовы построить вторую очередь кладбища «Ростовское».

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