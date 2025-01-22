ФАС остановила выбор подрядчика на расширение кладбища «Ростовское»

Представители ООО «Геосинтетика» утверждают, что конкурсная комиссия при подведении итогов не полностью изучила документы, которые были представлены участниками. В связи с этим комиссия низко оценила опыт выполнения работ компании, что «существенно нарушило права общества при проведении электронного конкурса».