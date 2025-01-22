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Posted 22 января, 08:10

Published 22 января, 08:10

Modified 22 января, 08:13

Updated 22 января, 08:13

Экс-губернатора Ростовской области Голубева могут лишить неприкосновенности

Генпрокуратура требует лишить экс-главу Ростовской области неприкосновенности

22 января 2025, 08:10
Фото: donland.ru. Экс-губернатора Ростовской области Голубева могут лишить неприкосновенности
Генпрокуратура обратилась в Совет Федерации с представлением о лишении экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева неприкосновенности. Об этом пишет 161.ру, ссылаясь на свой источник в силовых структурах.

Сообщается, что представление было направлено, дескать, «для проведения следственных действий». По словам источника, якобы появился свидетель с новыми показаниями по делу о строительстве Западной хорды.

«При этом Совет Федераций может отказать, но такого быть не должно, потому что там довольно серьезная ситуация», — цитирует 161.ру источник.

Напомним, Голубев покинул пост губернатора в ноябре 2024-го. В СМИ писали, что уход мог быть связан с обысками, которые прошли у него накануне.

Кроме того, получив должность сенатора, Голубев получил уголовную неприкосновенность, а также запрет на арест и обыски. Недавно в СМИ появилась информация о том, что Голубев может стать одним из подозреваемых по уголовному делу.

Речь идет о возможных махинациях с крупной суммой денег в ходе строительства Западной хорды. Вероятно, силовые структуры смутило, что практически все крупные госконтракты Минтранса получала организация «Т-Транс», которую признали участником картельного сговора.

Обращаем внимание читателей на то, что официальной информации ни от Генпрокуратуры, ни от представителей Совета Федерации о представлении на лишение Голубева неприкосновенности не поступало.

Экс-сотрудника СБ главка МВД отправили в спецприемник за хулиганство в Ростове
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Ранее стало известно, что дело экс-председателя суда в Ростове Елены Золотаревой, которую обвиняют в коррупции, передали в суд.

До этого в донской столице на посредничестве во взятке поймали бывшего сотрудника СБ главка МВД.

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