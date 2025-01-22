Генпрокуратура требует лишить экс-главу Ростовской области неприкосновенности

Posted 22 января, 08:10
Published 22 января, 08:10
Modified 22 января, 08:13
Updated 22 января, 08:13
Сообщается, что представление было направлено, дескать, «для проведения следственных действий». По словам источника, якобы появился свидетель с новыми показаниями по делу о строительстве Западной хорды.
«При этом Совет Федераций может отказать, но такого быть не должно, потому что там довольно серьезная ситуация», — цитирует 161.ру источник.
Напомним, Голубев покинул пост губернатора в ноябре 2024-го. В СМИ писали, что уход мог быть связан с обысками, которые прошли у него накануне.
Кроме того, получив должность сенатора, Голубев получил уголовную неприкосновенность, а также запрет на арест и обыски. Недавно в СМИ появилась информация о том, что Голубев может стать одним из подозреваемых по уголовному делу.
Речь идет о возможных махинациях с крупной суммой денег в ходе строительства Западной хорды. Вероятно, силовые структуры смутило, что практически все крупные госконтракты Минтранса получала организация «Т-Транс», которую признали участником картельного сговора.
Обращаем внимание читателей на то, что официальной информации ни от Генпрокуратуры, ни от представителей Совета Федерации о представлении на лишение Голубева неприкосновенности не поступало.
Ранее стало известно, что дело экс-председателя суда в Ростове Елены Золотаревой, которую обвиняют в коррупции, передали в суд.
До этого в донской столице на посредничестве во взятке поймали бывшего сотрудника СБ главка МВД.