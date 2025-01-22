Глава Минтранса 10 минут прождала автобус в Ростове. Чем еще недовольна Беликова?

Posted 22 января, 10:57
Published 22 января, 10:57
Modified 22 января, 10:59
Updated 22 января, 10:59
Беликова сообщает, что решила поехать на встречу на маршрутке № 51. В первую очередь она отметила проблему со сложным ориентированием на остановках.
«От первоначальной точки, до остановки идти 13 минут, ровно столько же, сколько ехать на самом автобусе до конечной», — добавила министр транспорта.
Беликова также отметила, что ждала маршрутку 10 минут.
«Автобус приехал уже переполненный, на остановке также было достаточно людей. Заняты все места, в том числе, люди стояли. В час пик ситуация, видимо, вообще критическая», — министр сделала вывод, что на маршруте недостаточно транспорта.
Кроме того, Беликова пишет, что водитель останавливался в неположенных местах. Она уточнила, что для решения проблем связалась с администрацией города и с подрядчиком, который реализует концессию по остановкам.