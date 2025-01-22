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Posted 22 января, 10:57

Published 22 января, 10:57

Modified 22 января, 10:59

Updated 22 января, 10:59

Глава Минтранса проехалась на автобусе в Ростове и осталась недовольна

Глава Минтранса 10 минут прождала автобус в Ростове. Чем еще недовольна Беликова?

22 января 2025, 10:57
Фото: t.me/aobelikova61. Глава Минтранса проехалась на автобусе в Ростове и осталась недовольна

Глава Минтранса проехалась на автобусе в Ростове и осталась недовольна

Министр транспорта региона Алена Беликова проехалась на ростовской маршрутке. Оценку городскому общественному транспорту она дала в своем телеграм-канале.

Беликова сообщает, что решила поехать на встречу на маршрутке № 51. В первую очередь она отметила проблему со сложным ориентированием на остановках.

«От первоначальной точки, до остановки идти 13 минут, ровно столько же, сколько ехать на самом автобусе до конечной», — добавила министр транспорта.

Беликова также отметила, что ждала маршрутку 10 минут.

«Автобус приехал уже переполненный, на остановке также было достаточно людей. Заняты все места, в том числе, люди стояли. В час пик ситуация, видимо, вообще критическая», — министр сделала вывод, что на маршруте недостаточно транспорта.

Кроме того, Беликова пишет, что водитель останавливался в неположенных местах. Она уточнила, что для решения проблем связалась с администрацией города и с подрядчиком, который реализует концессию по остановкам.

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Фото: t.me/aobelikova61

Ранее стало известно, что Минтранс региона создал QR-код для жалоб на работу автобусов.

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