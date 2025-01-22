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Posted 22 января, 09:47

Published 22 января, 09:47

Modified 22 января, 09:49

Updated 22 января, 09:49

Госэкспертиза одобрила строительство гостиницы на левом берегу в Ростове

Госэкспертиза одобрила строительство гостиницы на левом берегу в Ростове

22 января 2025, 09:47
Фото: Шедеврум. Госэкспертиза одобрила строительство гостиницы на левом берегу в Ростове
Госэкспертиза одобрила проект строительства гостиничного комплекса на Левобережной в Ростове. Решение разместили в системе ЕГРЗ 16 января 2025 года.

Кроме гостиницы, на левом берегу планируется возведение помещений для общепита, спорта и торговли. Уточняется, что строительство одобрила организация «Единый центр строительства».

Напомним, что проект уже получал положительное заключение в июне 2024 года. Застройщиком является организация «РИВЕРДОНПАРК».

ФК «Ростов» разрешили построить тренировочную базу на левом берегу
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Ранее ФК «Ростов» разрешили построить тренировочную базу на левом берегу Дона.

До этого стало известно, что власти Ростова запретили возведение скандально известного бизнес-центра.

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