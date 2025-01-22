Госэкспертиза одобрила строительство гостиницы на левом берегу в Ростове

Posted 22 января, 09:47
Published 22 января, 09:47
Modified 22 января, 09:49
Updated 22 января, 09:49
Кроме гостиницы, на левом берегу планируется возведение помещений для общепита, спорта и торговли. Уточняется, что строительство одобрила организация «Единый центр строительства».
Напомним, что проект уже получал положительное заключение в июне 2024 года. Застройщиком является организация «РИВЕРДОНПАРК».
Ранее ФК «Ростов» разрешили построить тренировочную базу на левом берегу Дона.
До этого стало известно, что власти Ростова запретили возведение скандально известного бизнес-центра.