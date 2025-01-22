Хапама по-нахичевански: раскрыт рецепт старинного блюда из тыквы донских армян

Но есть блюда, общие для всех армян. Например, хапама. Что это такое, спросите вы. По сути, речь о тыквенной каше. Но не совсем. Вернее сказать так: хапама − это фаршированная тыква. Кстати, это блюдо подавалось и на праздничный стол, и на именины, и на свадьбу. Считается символом изобилия.