Хапама по-нахичевански: раскрыт рецепт старинного блюда из тыквы донских армян

Posted 22 января, 13:35
Published 22 января, 13:35
Modified 22 января, 13:37
Updated 22 января, 13:37
Но есть блюда, общие для всех армян. Например, хапама. Что это такое, спросите вы. По сути, речь о тыквенной каше. Но не совсем. Вернее сказать так: хапама − это фаршированная тыква. Кстати, это блюдо подавалось и на праздничный стол, и на именины, и на свадьбу. Считается символом изобилия.
Способов приготовить хапаму немало. Но обычно это делается так. Верх тыквы срезается, внутренность вытаскивается, получается готовый тыквенный горшочек. Вычищаются ложкой тыквенные семечки. Часть мякоти откладывается для начинки и мелко режется.
Никогда не забуду, как вкусно готовила хапаму моя мама. Они с отцом очень любили это блюдо.
По поводу полезных свойств тыквы. В ней много каротина, витаминов, в том числе витамины А, группы В, С, Е, немало микроэлементов, клетчатки, антиоксидантов и растительного белка.
Правда, нежелательно есть много тыквы, если у вас обострение панкреатита (заболевание поджелудочной железы), желчнокаменной болезни, из-за стимуляции моторики кишечника.
Тыквенные семечки тоже очень полезны. Там, можно сказать, кладезь микроэлементов и витаминов.
Следует, на мой взгляд, помнить, что тыква обладает послабляющим, противовоспалительным и желчегонным действием. Поэтому она полезна для людей, страдающих запорами. Применяется также для профилактики атеросклероза. В мякоти тыквы содержится немало калия. Запеченную сладкую тыкву следует осторожно есть пациентам с сахарным диабетом. Ну, думаю, это понятно. Прошу прощения, во мне заговорил доктор.
Но вернемся к хапаме. Как я уже писал, это блюдо любила готовить моя мама. Я очень благодарен ее коллеге и другу семьи Елене Ивановне Фадеевой, которая записала рецепты мамы, переработав их, и передала мне на память.
По воспоминаниям Елены Ивановны, моя мама Галина Николаевна (Нагапетовна) Багдыкова, хапаму готовила так.
Она брала небольшую круглую тыкву, желательно сладкого сорта. Срезала у нее верхушку, вычищала все семечки.
Для начинки отваривала рис до полуготовности, добавляла к нему изюм, курагу. Хорошо перемешивала. Если тыква сладкая, сахар не использовала. Выкладывала внутрь начинку, накрывала срезанной верхушкой. Далее ставила в форму подходящего размера. Сверху, чтобы не пригорела, накрывала фольгой.
Запекается хапама в духовке в течение часа при температуре 180 градусов.
Готовую хапаму мама нарезала дольками, как арбуз. К блюду можно подать сметану, мед или варенье на ваш вкус.
Конечно, существуют разные способы приготовления хапамы. И начинки разные. Добавляют в рис не только сухофрукты, но и рубленый миндаль, яблоки, кизил, абрикосы, сливы, финики. Одним словом, все можно добавлять по вкусу.
Хапаму любят не только армяне. Это блюдо из тыквы готовят многие народы. Но армяне любят хапаму особо страстно. Даже есть народная песня, посвященная этому блюду. Серьезно.
Я помню, в детстве со своим старшим братом Тиграном любил ее петь. Там есть такие слова: «Эй, джан, хапама!» По сути, в этой песне, если так можно выразиться, воспевается тыквенная каша. Эту песню мы с братом любили петь, даже став взрослыми, на наших дружеских застольях в Нахичевани. Но это, как я обычно говорю, совсем другая история.