Итоги среды: министру «не зашел» ростовский автобус, а против Голубева ведутся игры

Posted 22 января, 15:43
Published 22 января, 15:43
Modified 22 января, 15:45
Updated 22 января, 15:45
В СМИ начала распространяться информация о том, что с экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева хотят снять уголовную неприкосновенность, которую он получил, вступив на пост сенатора. Это связано с тем, что он якобы может стать фигурантом дела о денежных махинациях при строительстве Западной хорды. Однако Совфед опроверг эти сведения.
Политолог Евгений Михайлов предположил, что фейковая информация о бывшем главе региона могла быть распространена намерено. По словам эксперта, это нужно для того, что спровоцировать окружение Голубева, которое пока не трогали, совершить ошибки.
«К бывшему губернатору остается много вопросов. Как минимум потому, что он не мог не догадываться о проделках многих своих замов, министров, которых арестовывали ранее», — отмечает Евгений Михайлов.
Добавим, что в приемной Голубева в Совете Федерации отказались от комментариев по этому поводу.
Министр транспорта Ростовской области Алена Беликова решила повторить осенний подвиг своего предшественника Виталия Кушнарева и других местных чиновников и тоже прокатилась на автобусе в Ростове-на-Дону. Для поездки она выбрала маршрут №51.
По окончании прогулки она отметила несколько проблем: сложности с ориентированием на остановках, долгое ожидание автобусов, переполненность общественного транспорта и нарушение водителем регламента движения (останавливался не в положенных местах).
Она уточнила, что для решения проблем связалась с администрацией города и с подрядчиком, который реализует концессию по остановкам.
В ночь на 22 января Ростовская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, в небе перехватили 15 дронов. Большинство из них упало в поля и другие места, которые находятся в удалении от населенных пунктов.
Однако некоторые БПЛА приземлились в опасной близости от социальных и жилых объектов. В Донецке обломки дрона оказались на территории детского сада «Березка», а еще несколько осколков упали во двор частного дома. Аналогичная ситуация сложилась в Красном Сулине. К счастью, обошлось без пострадавших.