Итоги среды: министру «не зашел» ростовский автобус, а против Голубева ведутся игры

В СМИ начала распространяться информация о том, что с экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева хотят снять уголовную неприкосновенность, которую он получил, вступив на пост сенатора. Это связано с тем, что он якобы может стать фигурантом дела о денежных махинациях при строительстве Западной хорды. Однако Совфед опроверг эти сведения.