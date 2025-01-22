Как мошенники обманывают детей: топ-3 схемы

Posted 22 января, 08:23
Published 22 января, 08:23
Modified 22 января, 08:25
Updated 22 января, 08:25
В последние месяцы банк фиксирует рост подобных случаев.
Основные схемы обмана включают:
ВТБ рекомендует родителям:
«С каждым годом методы мошенников становятся все более изощренными, и они начали активно использовать доверчивость детей для достижения своих целей. Важно, чтобы родители уделяли внимание не только собственной финансовой безопасности, но и обучению детей базовым правилам цифровой гигиены. Только совместными усилиями можно снизить риски мошенничества», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.