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Posted 22 января, 08:23

Published 22 января, 08:23

Modified 22 января, 08:25

Updated 22 января, 08:25

Как мошенники обманывают детей: топ-3 схемы

Как мошенники обманывают детей: топ-3 схемы

22 января 2025, 08:23
Фото: Шедеврум. Как мошенники обманывают детей: топ-3 схемы
ВТБ определил три самые распространенные мошеннические схемы, направленные на детей. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к финансовым средствам родителей.

В последние месяцы банк фиксирует рост подобных случаев.

Основные схемы обмана включают:

  1. Запугивание через звонки. Мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о «чрезвычайной ситуации». Например, утверждают, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги.
  2. Обман через игры. Злоумышленники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения «приза». Также активно распространяется схема, когда детям предлагают приобрести игровую валюту, например, в Roblox. Дети берут деньги из дома и отдают мошенникам.
  3. Удаленное управление устройствами. Под предлогом защиты или помощи просят ребенка установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.
Удаленное управление устройствами
Удаленное управление устройствами. Фото: Шедеврум

ВТБ рекомендует родителям:

  • Объяснить детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать данные карты или устанавливать приложения.
  • Использовать родительский контроль: настроить ограничение доступа на мобильных устройствах ребенка.
  • Подключить уведомления в онлайн-банке, чтобы быстро реагировать на подозрительные транзакции.
  • Обучать ребенка, как поступать в случае подозрительных звонков, указать номера телефонов, по которым дети могут связаться с родителями или другими близкими.
  • Рассказать детям, что в случае угрозы со стороны незнакомых людей им следует обязательно обратиться к своим родителям или другим близким людям, если родителей нет рядом.
«С каждым годом методы мошенников становятся все более изощренными, и они начали активно использовать доверчивость детей для достижения своих целей. Важно, чтобы родители уделяли внимание не только собственной финансовой безопасности, но и обучению детей базовым правилам цифровой гигиены. Только совместными усилиями можно снизить риски мошенничества», — отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.
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