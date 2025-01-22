Компанию «Экострой-Дон» лишили статуса регоператора в Ростовской области

Posted 22 января, 16:16
Published 22 января, 16:16
Modified 22 января, 16:18
Updated 22 января, 16:18
Министерство ЖКК Ростовской области приняло решение лишить статуса регоператора ООО «Экострой-Дон». Исполняющий обязанности министра ЖКХ Сергей Орлов отметил, что эта мера направлена на обеспечение стабильного и качественного вывоза ТКО в зоне деятельности компании.
Так, с 1 февраля на территориях, находящихся в зоне Красносулинского и Миллеровского МЭОКов, появится временный регоператор. Им станет ООО «Экоцентр». Организация будет обеспечивать вывоз и перевозку ТКО в 20 городах и районах Ростовской области.
Добавим, что на данный момент неизвестно, когда министерство назначит постоянного регоператора.
Стоит отметить, что с именем ООО «Экострой-Дон» связано большое количество скандалов. Ранее регоператор заложил четыре мусоровоза в микрофинансовую компанию, редко вывозил отходы из Гуково, что привело к образованию свалок и появлению крыс, а в конце 2024 года министерство ЖКХ подало на него в суд.