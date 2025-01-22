Компанию «Экострой-Дон» лишили статуса регоператора в Ростовской области

Так, с 1 февраля на территориях, находящихся в зоне Красносулинского и Миллеровского МЭОКов, появится временный регоператор. Им станет ООО «Экоцентр». Организация будет обеспечивать вывоз и перевозку ТКО в 20 городах и районах Ростовской области.