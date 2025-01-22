«Кошмар, как низко!»: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА

Posted 22 января, 10:12
Published 22 января, 10:12
Modified 22 января, 10:14
Updated 22 января, 10:14
В Красном Сулине и Донецке заявили, что слышали около десятка взрывов. А дроны словно пролетали над домами.
— Кошмар, так низко! Много взрывов слышно, — написали горожане.
— У нас в Новочеркасске пролетело похоже на ПВО в сторону Щепкино/Ростова. Я аж от окна вглубь квартиры отскочила — очень стремно и шумно было.
— Очень слышно было в Донецке и в Зверево, — добавляют третьи. — Когда сбили где-то рядом, все в доме задребезжало, на улицах сирены у машин сработали.
Всего за ночь 22 января сбили 15 беспилотников над Ростовской областью.