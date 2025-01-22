rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 10:12

Published 22 января, 10:12

Modified 22 января, 10:14

Updated 22 января, 10:14

Все задребезжало: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА

«Кошмар, как низко!»: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА

22 января 2025, 10:12
Фото: rostovgazeta.ru. Все задребезжало: жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку БПЛА
Жители Ростовской области рассказали в соцсетях, как пережили воздушную атаку на регион в ночь на 22 января. Эмоциями и наблюдениями местные поделились в комментариях к постам о сбитых дронах.

В Красном Сулине и Донецке заявили, что слышали около десятка взрывов. А дроны словно пролетали над домами.

— Кошмар, так низко! Много взрывов слышно, — написали горожане.
— У нас в Новочеркасске пролетело похоже на ПВО в сторону Щепкино/Ростова. Я аж от окна вглубь квартиры отскочила — очень стремно и шумно было.
После атаки дронов саперы оцепили детский сад в Донецке
Узнать подробнее
— Очень слышно было в Донецке и в Зверево, — добавляют третьи. — Когда сбили где-то рядом, все в доме задребезжало, на улицах сирены у машин сработали.

Всего за ночь 22 января сбили 15 беспилотников над Ростовской областью.

Читайте также:
Машины завыли: на видео попал момент перехвата боевого дрона в Ростовской областиСлюсарь назвал последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область 22 январяЖители Каменска насчитали 15 взрывов во время ракетной атаки
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Донецк#Новочеркасск#Взрывы#Зверево#БПЛА#Красный Сулин#Сирены#Воздушная атака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика