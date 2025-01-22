Крупную сеть по продаже контрафактных сигарет накрыли в Ростовской области

Posted 22 января, 18:23
Published 22 января, 18:23
Modified 22 января, 18:25
Updated 22 января, 18:25
В Ростовской области правоохранительные органы накрыли организованную группу злоумышленников, которая занималась хранением, перевозкой и продажей немаркированных сигарет известных марок. Всего на складах торговой сети было обнаружено и изъято больше 200 тысяч пачек контрафактных табачных изделий. Их рыночная стоимость превышает 30 миллионов рублей.
Известно, что нелегальный табак продавали в 10 населенных пунктах Ростовской области. При этом в реализации участвовали 14 подконтрольных предпринимателей.
Ранее в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в Южной Корее.