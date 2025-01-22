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Posted 22 января, 18:23

Published 22 января, 18:23

Modified 22 января, 18:25

Updated 22 января, 18:25

Крупную сеть по продаже нелегальных сигарет накрыли в Ростовской области

Крупную сеть по продаже контрафактных сигарет накрыли в Ростовской области

22 января 2025, 18:23
Фото: 1MI. Крупную сеть по продаже нелегальных сигарет накрыли в Ростовской области
Правоохранители Ростовской области обнаружили и ликвидировали сеть по продаже немаркированных сигарет популярных брендов, которая насчитывала товара более чем на 30 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

В Ростовской области правоохранительные органы накрыли организованную группу злоумышленников, которая занималась хранением, перевозкой и продажей немаркированных сигарет известных марок. Всего на складах торговой сети было обнаружено и изъято больше 200 тысяч пачек контрафактных табачных изделий. Их рыночная стоимость превышает 30 миллионов рублей.

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Известно, что нелегальный табак продавали в 10 населенных пунктах Ростовской области. При этом в реализации участвовали 14 подконтрольных предпринимателей.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в изнасиловании девушки в Южной Корее.

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