Крупную сеть по продаже контрафактных сигарет накрыли в Ростовской области

В Ростовской области правоохранительные органы накрыли организованную группу злоумышленников, которая занималась хранением, перевозкой и продажей немаркированных сигарет известных марок. Всего на складах торговой сети было обнаружено и изъято больше 200 тысяч пачек контрафактных табачных изделий. Их рыночная стоимость превышает 30 миллионов рублей.