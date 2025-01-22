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Posted 22 января, 08:07

Published 22 января, 08:07

Modified 22 января, 08:09

Updated 22 января, 08:09

Момент перехвата беспилотника попал на запись видеокамеры в Ростовской области

Машины завыли: на видео попал момент перехвата боевого дрона в Ростовской области

22 января 2025, 08:07
Фото: видео t.me/etorostov. mil.ru. Момент перехвата беспилотника попал на запись видеокамеры в Ростовской области

На видео попал момент перехвата боевого дрона в Ростовской области 22 января

На камеру попал звук взрыва сбитого беспилотника в Ростовской области. Видео в соцсетях опубликовали жители города Красный Сулин 22 января.

Кадры появились в telegeram-канале «Это Ростов новости». На них слышно оглушительный грохот в Красном Сулине. В Донецке на видео сняли и сам дрон. Сначала взрыв только видно в небе, а через несколько секунд звук распространяется по округе. Он настолько мощный, что у машин срабатывает сигнализация, а перепуганные собаки лают, не понимая, что происходит.

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— В Новочеркасске тоже слышно, — добавляют жители других городов в комментариях. — Низко так было, звук очень страшный!
— У меня над головой пролетел в Красном Сулине, — делится еще один подписчик.

Всего за ночь в Ростовской области сбили 15 беспилотников.

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