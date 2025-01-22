Машины завыли: на видео попал момент перехвата боевого дрона в Ростовской области

Posted 22 января, 08:07
Published 22 января, 08:07
Modified 22 января, 08:09
Updated 22 января, 08:09
Кадры появились в telegeram-канале «Это Ростов новости». На них слышно оглушительный грохот в Красном Сулине. В Донецке на видео сняли и сам дрон. Сначала взрыв только видно в небе, а через несколько секунд звук распространяется по округе. Он настолько мощный, что у машин срабатывает сигнализация, а перепуганные собаки лают, не понимая, что происходит.
— В Новочеркасске тоже слышно, — добавляют жители других городов в комментариях. — Низко так было, звук очень страшный!
— У меня над головой пролетел в Красном Сулине, — делится еще один подписчик.
Всего за ночь в Ростовской области сбили 15 беспилотников.