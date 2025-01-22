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Posted 22 января, 13:22

Published 22 января, 13:22

Modified 22 января, 13:24

Updated 22 января, 13:24

Снежной зимы в 2025 году в Ростовской области не будет

Метеоролог рассказал, ждать ли мороза и снега в феврале в Ростовской области

22 января 2025, 13:22
Фото: rostovgazeta.ru. Снежной зимы в 2025 году в Ростовской области не будет
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О том, какую погоду сулит жителям Ростовской области остаток зимы корреспондент RostovGazeta узнал у ростовского метеоролога Александра Кошелева.

По мнению ростовского метеоролога Александра Кошелева, зиме 2024–2025 года в Ростовской область можно дать статус аномально теплой.

«Конец января и февраль зимнюю погоду нам не принесут. Самые низкие температуры ожидаются в конце этой и начале следующей недели. В среднем до -7 градусов Цельсия по Ростову и -9 — -10 градусов по области. Возможны нерегулярные осадки в виде снега», — рассказывает эксперт.

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Однако уже в начале февраля холодный фронт Ростовскую область покинет.

«Ожидать возвращения морозов в феврале не стоит. В начале месяца температура будет переменчивой, но ниже -5 градусов опускаться не будет, а к концу месяца установится выше ноля. Скорее всего, в начале февраля мы столкнемся с гололедом», — отмечает метеоролог.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода
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