Метеоролог рассказал, ждать ли мороза и снега в феврале в Ростовской области

«Ожидать возвращения морозов в феврале не стоит. В начале месяца температура будет переменчивой, но ниже -5 градусов опускаться не будет, а к концу месяца установится выше ноля. Скорее всего, в начале февраля мы столкнемся с гололедом», — отмечает метеоролог.