Метеоролог рассказал, ждать ли мороза и снега в феврале в Ростовской области

Posted 22 января, 13:22
Published 22 января, 13:22
Modified 22 января, 13:24
Updated 22 января, 13:24
По мнению ростовского метеоролога Александра Кошелева, зиме 2024–2025 года в Ростовской область можно дать статус аномально теплой.
«Конец января и февраль зимнюю погоду нам не принесут. Самые низкие температуры ожидаются в конце этой и начале следующей недели. В среднем до -7 градусов Цельсия по Ростову и -9 — -10 градусов по области. Возможны нерегулярные осадки в виде снега», — рассказывает эксперт.
Однако уже в начале февраля холодный фронт Ростовскую область покинет.
«Ожидать возвращения морозов в феврале не стоит. В начале месяца температура будет переменчивой, но ниже -5 градусов опускаться не будет, а к концу месяца установится выше ноля. Скорее всего, в начале февраля мы столкнемся с гололедом», — отмечает метеоролог.
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