Обломки беспилотника рухнули на авто, проезжавшее по мосту в Ростовской области

Атака дронов на Ростовскую область произошла в ночь на 22 января. Военным удалось перехватить 15 беспилотников. Один из них разлетелся на части в районе моста через реку Дон в Вешенской. В тот момент там проезжал автомобиль. По словам девушки, записавшей видео, у легковушки теперь поцарапана краска на крыше и стекла. Рядом можно заметить мусор — вероятно, небольшие обломки БПЛА.