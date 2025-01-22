Обломки беспилотника рухнули на авто, проезжавшее по мосту в Ростовской области

Posted 22 января, 08:57
Published 22 января, 08:57
Modified 22 января, 08:59
Updated 22 января, 08:59
Атака дронов на Ростовскую область произошла в ночь на 22 января. Военным удалось перехватить 15 беспилотников. Один из них разлетелся на части в районе моста через реку Дон в Вешенской. В тот момент там проезжал автомобиль. По словам девушки, записавшей видео, у легковушки теперь поцарапана краска на крыше и стекла. Рядом можно заметить мусор — вероятно, небольшие обломки БПЛА.
Позже появились кадры с видеорегистратора попутной машины, которая ехала сзади. На них видно, как слева появляется яркая вспышка — всего в нескольких десятках метров от моста.
Ранее стало известно и о других последствиях ночной атаки. Обломки летательных аппаратов разлетелись по нескольким населенным пунктам. К счастью, обошлось без пострадавших.