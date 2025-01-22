rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 10:40

Published 22 января, 10:40

Modified 22 января, 10:42

Updated 22 января, 10:42

Политолог рассказал, кто из окружения Голубева может попасть под следствие в Ростове

«Папки есть на всех»: кому из окружения Голубева грозят уголовные дела

22 января 2025, 10:40
Фото: 1MI. Политолог рассказал, кто из окружения Голубева может попасть под следствие в Ростове

Политолог сообщил, кто из окружения Голубева может попасть под следствие

Сюжет
Эксклюзив
Политолог Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta о межэлитной борьбе, которая началась в Ростовской области с увольнением прежнего главы региона Василия Голубева и приходом врио губернатора Юрия Слюсаря.

Политолог высказывает мнение, что дыма без огня не бывает. По его словам, ситуация вокруг бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева и его команды в этом году будет часто освещаться. Спикер не исключает, что помимо Голубева, следствие интересует и его окружение.

«Опять же, не все министры, к которым есть вопросы, отправлены в отставку. Я до сих пор не сомневаюсь, что вопросы появятся к министру спорта и министру экономического развития. Просто сейчас идет перестановка и раздел сфер влияния», — отмечает Евгений Михайлов.
Фигурантом уголовного дела может стать экс-губернатор Ростовской области Голубев
Узнать подробнее

Эксперт не сомневается, что у силовиков давно имеются папочки на окружение бывшего губернатора. И с компроматом, и с реальными делами, которые можно возбудить хоть завтра.

«Уберут этих людей с должностей или нет — вопрос ближайшего времени. Думаю, уберут. Я очень надеюсь, что в итоге, все это пойдет на пользу Ростовской области. Но пока перемен не видно, просто идут перестановки. А хотелось бы видеть реальные шаги по изменению ситуации в регионе», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что Совфед опроверг получение требования о снятии неприкосновенности с бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Совфед опроверг получение требования о снятия неприкосновенности с Голубева
Узнать подробнее
Читайте также:
Ростовский экс-глава Голубев стал сенатором и получил защитуЭкс-губернатор Ростовской области Голубев стал депутатом ЗаксобранияАвиакатастрофа, ЧМ и коррупция: чем запомнился на посту губернатора Василий Голубев
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Ростов#Перестановки#Региональные изменения#Окружение губернатора
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика