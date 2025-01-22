«Папки есть на всех»: кому из окружения Голубева грозят уголовные дела

Политолог высказывает мнение, что дыма без огня не бывает. По его словам, ситуация вокруг бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева и его команды в этом году будет часто освещаться. Спикер не исключает, что помимо Голубева, следствие интересует и его окружение.