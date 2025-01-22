«Папки есть на всех»: кому из окружения Голубева грозят уголовные дела

Posted 22 января, 10:40
Published 22 января, 10:40
Modified 22 января, 10:42
Updated 22 января, 10:42
Политолог высказывает мнение, что дыма без огня не бывает. По его словам, ситуация вокруг бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева и его команды в этом году будет часто освещаться. Спикер не исключает, что помимо Голубева, следствие интересует и его окружение.
«Опять же, не все министры, к которым есть вопросы, отправлены в отставку. Я до сих пор не сомневаюсь, что вопросы появятся к министру спорта и министру экономического развития. Просто сейчас идет перестановка и раздел сфер влияния», — отмечает Евгений Михайлов.
Эксперт не сомневается, что у силовиков давно имеются папочки на окружение бывшего губернатора. И с компроматом, и с реальными делами, которые можно возбудить хоть завтра.
«Уберут этих людей с должностей или нет — вопрос ближайшего времени. Думаю, уберут. Я очень надеюсь, что в итоге, все это пойдет на пользу Ростовской области. Но пока перемен не видно, просто идут перестановки. А хотелось бы видеть реальные шаги по изменению ситуации в регионе», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что Совфед опроверг получение требования о снятии неприкосновенности с бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева.