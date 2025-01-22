Почти 100 млн рублей потратят на уличные камеры в Ростовской области

В техзадании сказано, что за функционированием системы придется следить круглосуточно, а при необходимости сразу же ремонтировать оборудование. Речь идет только о тех камерах, которые относятся к системе видеонаблюдения «Безопасный город». Всего в регионе насчитываются сотни таких уличных камер.