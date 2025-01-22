Почти 100 млн рублей потратят на уличные камеры в Ростовской области

Posted 22 января, 08:44
Published 22 января, 08:44
Modified 22 января, 08:46
Updated 22 января, 08:46
Тендер появился на сайте государственных закупок. Заказчиком выступил ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения». Учреждению предстоит найти исполнителя, который будет поддерживать работу камер видеонаблюдения в 17 городах донского региона в течение трех лет — до конца 2027-го.
В техзадании сказано, что за функционированием системы придется следить круглосуточно, а при необходимости сразу же ремонтировать оборудование. Речь идет только о тех камерах, которые относятся к системе видеонаблюдения «Безопасный город». Всего в регионе насчитываются сотни таких уличных камер.
За выполнение работ предлагают 92 миллиона рублей, однако подрядчики могут предложить стоимость меньше. Это увеличит их шансы на заключение контракта. Имя победителя станет известно в конце января.
Ранее RostovGazeta сообщала, как подрядчик предложил установить дорожные знаки в Сальске за 18 тысяч рублей вместо предложенных 1,4 миллиона.