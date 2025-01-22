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Posted 22 января, 08:44

Published 22 января, 08:44

Modified 22 января, 08:46

Updated 22 января, 08:46

Почти 100 млн рублей потратят на обслуживание уличных камер в Ростовской области

Почти 100 млн рублей потратят на уличные камеры в Ростовской области

22 января 2025, 08:44
Фото: 1MI. Почти 100 млн рублей потратят на обслуживание уличных камер в Ростовской области
На обслуживание уличных камер в ближайшие несколько лет потратят почти 100 миллионов рублей из бюджета Ростовской области. О поиске подрядчика для обслуживания оборудования и поддержки программного обеспечения стало известно 21 января.

Тендер появился на сайте государственных закупок. Заказчиком выступил ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения». Учреждению предстоит найти исполнителя, который будет поддерживать работу камер видеонаблюдения в 17 городах донского региона в течение трех лет — до конца 2027-го.

В техзадании сказано, что за функционированием системы придется следить круглосуточно, а при необходимости сразу же ремонтировать оборудование. Речь идет только о тех камерах, которые относятся к системе видеонаблюдения «Безопасный город». Всего в регионе насчитываются сотни таких уличных камер.

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За выполнение работ предлагают 92 миллиона рублей, однако подрядчики могут предложить стоимость меньше. Это увеличит их шансы на заключение контракта. Имя победителя станет известно в конце января.

Ранее RostovGazeta сообщала, как подрядчик предложил установить дорожные знаки в Сальске за 18 тысяч рублей вместо предложенных 1,4 миллиона.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки#Бюджет#Тендер#Безопасность#Подрядчик#Видеонаблюдение#Безопасный город
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