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Posted 22 января, 05:57

Published 22 января, 05:57

Modified 22 января, 05:59

Updated 22 января, 05:59

После атаки дронов саперы оцепили детский сад в Донецке

После атаки дронов саперы оцепили детский сад в Донецке

22 января 2025, 05:57
Фото: 1MI. После атаки дронов саперы оцепили детский сад в Донецке
В городе Донецке Ростовской области оцепили детский сад «Березка» из-за упавших обломков БПЛА. Речь идет об учреждении в поселке Марьино, сообщает врио губернатора Юрий Слюсарь.

Глава региона отметил, что разрушений никаких не зафиксировано. Однако к местам падения обломков никого не пускают. Территорию детского сада оцепили, ее проверят саперы. Вероятно, фрагменты корпусов БПЛА могут содержать взрывчатку или детонаторы с таймером.

— Сегодня детский сад работать не будет. При необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады, — уточнил врио губернатора.
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Кроме детсада, обломки приземлились еще рядом с жилыми домами — в Донецке и в Красном Сулине. Туда тоже никого не пускают.

Всего за ночь уничтожили 15 беспилотников. Дроны сбили над Каменским, Усть-Донецким, Красносулинским районами и в городе Донецке.

При этом звуки взрывов слышали не только в этих муниципалитетах, но и других, расположенных неподалеку.

— В Таганроге грохочет в небе уже несколько раз, но оповещения нет, — поделились горожане в комментариях главы региона, когда сбивали дроны над регионом.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Таганрог#Донецк#Детский сад#БПЛА#Красный Сулин#Саперы#Взрывчатка#Происшествия#Юрий Слюсарь
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