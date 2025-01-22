После атаки дронов саперы оцепили детский сад в Донецке

Posted 22 января, 05:57
Published 22 января, 05:57
Modified 22 января, 05:59
Updated 22 января, 05:59
Глава региона отметил, что разрушений никаких не зафиксировано. Однако к местам падения обломков никого не пускают. Территорию детского сада оцепили, ее проверят саперы. Вероятно, фрагменты корпусов БПЛА могут содержать взрывчатку или детонаторы с таймером.
— Сегодня детский сад работать не будет. При необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады, — уточнил врио губернатора.
Кроме детсада, обломки приземлились еще рядом с жилыми домами — в Донецке и в Красном Сулине. Туда тоже никого не пускают.
Всего за ночь уничтожили 15 беспилотников. Дроны сбили над Каменским, Усть-Донецким, Красносулинским районами и в городе Донецке.
При этом звуки взрывов слышали не только в этих муниципалитетах, но и других, расположенных неподалеку.
— В Таганроге грохочет в небе уже несколько раз, но оповещения нет, — поделились горожане в комментариях главы региона, когда сбивали дроны над регионом.