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Posted 22 января, 12:06

Published 22 января, 12:06

Modified 22 января, 12:08

Updated 22 января, 12:08

Ребенок погиб от взрыва аэрозольного баллончика в Ростовской области

Пострадавший от взрыва баллончика ребенок из Ростовской области умер в больнице

22 января 2025, 12:06
Фото: pxhere. Ребенок погиб от взрыва аэрозольного баллончика в Ростовской области
В Ростовской области 12-летний мальчик, у которого в руках взорвался аэрозольный баллончик, умер в больнице, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, что инцидент произошел 20 января в селе Кагальник. У 12-летнего мальчика в руках взорвался аэрозольный баллон. Хлопок раздался на весь дом и начался пожар. Спасатели потушили небольшое возгорание, а врачи забрали парня с ожогами в больницу.

Спустя несколько дней пребывания в медицинском учреждении подросток скончался. В связи с этим прокуратура проверит соблюдение законов, а также проконтролирует ход еще одной процессуальной проверки, организованной следственным органом.

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По данным Следкома, на месте происшествия нашли баллончик и зажигалку. Вероятно, мальчик баловался с огнем, что и привело к трагедии.

Ранее врачам из Ростова-на-Дону пришлось собрать другого подростка по кускам после страшного ДТП. У молодого человека было изуродовано лицо и отсутствовали веки.

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