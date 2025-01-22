Пострадавший от взрыва баллончика ребенок из Ростовской области умер в больнице

Напомним, что инцидент произошел 20 января в селе Кагальник. У 12-летнего мальчика в руках взорвался аэрозольный баллон. Хлопок раздался на весь дом и начался пожар. Спасатели потушили небольшое возгорание, а врачи забрали парня с ожогами в больницу.