Пострадавший от взрыва баллончика ребенок из Ростовской области умер в больнице

Posted 22 января, 12:06
Published 22 января, 12:06
Modified 22 января, 12:08
Updated 22 января, 12:08
Напомним, что инцидент произошел 20 января в селе Кагальник. У 12-летнего мальчика в руках взорвался аэрозольный баллон. Хлопок раздался на весь дом и начался пожар. Спасатели потушили небольшое возгорание, а врачи забрали парня с ожогами в больницу.
Спустя несколько дней пребывания в медицинском учреждении подросток скончался. В связи с этим прокуратура проверит соблюдение законов, а также проконтролирует ход еще одной процессуальной проверки, организованной следственным органом.
По данным Следкома, на месте происшествия нашли баллончик и зажигалку. Вероятно, мальчик баловался с огнем, что и привело к трагедии.
Ранее врачам из Ростова-на-Дону пришлось собрать другого подростка по кускам после страшного ДТП. У молодого человека было изуродовано лицо и отсутствовали веки.