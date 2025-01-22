Пожилого осужденного из Ростовской области рекомендовали к помилованию

Posted 22 января, 17:07
Published 22 января, 17:07
Modified 22 января, 17:09
Updated 22 января, 17:09
На заседании комиссия рассмотрела ходатайство осужденного из Ростовской области. В обращении он указал весомые доводы для своего помилования: заслуги в развитии энергетики, состояние здоровья, преклонный возраст и другие факторы, которые, по его мнению, комиссии нужно принять во внимание.
Добавим, что члены комиссии дали положительное заключение о целесообразности применения акта помилования к осужденному, отбывающему наказание в колонии. В ближайшее время документы с рекомендациями по снижению срока отбывания наказания будут направлены на согласование главе Ростовской области Юрию Слюсарю.
До этого президент Владимир Путин помиловал одного из 14 осужденных из Ростовской области.