Пожилого осужденного из Ростовской области рекомендовали к помилованию

На заседании комиссия рассмотрела ходатайство осужденного из Ростовской области. В обращении он указал весомые доводы для своего помилования: заслуги в развитии энергетики, состояние здоровья, преклонный возраст и другие факторы, которые, по его мнению, комиссии нужно принять во внимание.