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Posted 22 января, 17:07

Published 22 января, 17:07

Modified 22 января, 17:09

Updated 22 января, 17:09

Осужденного из Ростовской области рекомендовали к помилованию

Пожилого осужденного из Ростовской области рекомендовали к помилованию

22 января 2025, 17:07
Фото: Правительство Ростовской области. Осужденного из Ростовской области рекомендовали к помилованию
Комиссия по вопросам помилования Ростовской области одобрила кандидатуру осужденного, которому могут сократить срок отбывания наказания. Информация опубликована на сайте регионального правительства.

На заседании комиссия рассмотрела ходатайство осужденного из Ростовской области. В обращении он указал весомые доводы для своего помилования: заслуги в развитии энергетики, состояние здоровья, преклонный возраст и другие факторы, которые, по его мнению, комиссии нужно принять во внимание.

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Добавим, что члены комиссии дали положительное заключение о целесообразности применения акта помилования к осужденному, отбывающему наказание в колонии. В ближайшее время документы с рекомендациями по снижению срока отбывания наказания будут направлены на согласование главе Ростовской области Юрию Слюсарю.

До этого президент Владимир Путин помиловал одного из 14 осужденных из Ростовской области.

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