Прицеп зерновоза оторвался и снес кабину КамАЗа в Ростовской области

Posted 22 января, 13:19
Published 22 января, 13:19
Modified 22 января, 13:21
Updated 22 января, 13:21
Авария произошла в среду, 22 января, на мосту через железнодорожный переезд, который находится между Сальском и Целиной в Ростовской области. У зерновоза оторвался и перевернулся прицеп. Он вылетел прямо на КамАЗ, который двигался недалеко от грузовика.
В результате ДТП по всей трассе рассыпалось зерно и пострадал КамАЗ: помята часть кабины, выбита фара и деформирован корпус. К счастью, из водителей никто не пострадал.
По официальной информации от ГАИ, регулирование движения осуществляли сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее грузовик протаранил «Газель» и влетел в частный дом в Батайске. Подробнее об аварии в материале RostovGazeta.