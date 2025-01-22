rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 13:19

Published 22 января, 13:19

Modified 22 января, 13:21

Updated 22 января, 13:21

Прицеп зерновоза оторвался и снес кабину КамАЗа в ДТП в Ростовской области

Прицеп зерновоза оторвался и снес кабину КамАЗа в Ростовской области

22 января 2025, 13:19
Фото: ТГ «Privet-Rostov». Прицеп зерновоза оторвался и снес кабину КамАЗа в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области прицеп зерновоза перевернулся во время движения и прилетел в КамАЗ, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал Privet-Rostov.ru

Авария произошла в среду, 22 января, на мосту через железнодорожный переезд, который находится между Сальском и Целиной в Ростовской области. У зерновоза оторвался и перевернулся прицеп. Он вылетел прямо на КамАЗ, который двигался недалеко от грузовика.

В результате ДТП по всей трассе рассыпалось зерно и пострадал КамАЗ: помята часть кабины, выбита фара и деформирован корпус. К счастью, из водителей никто не пострадал.

Водитель скончался в серьезном ДТП с участием двух легковых машин в Батайске
Узнать подробнее

По официальной информации от ГАИ, регулирование движения осуществляли сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее грузовик протаранил «Газель» и влетел в частный дом в Батайске. Подробнее об аварии в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Грузовик протаранил «Газель» и влетел в частный дом в БатайскеПодросток и женщина пострадали в лобовом ДТП с грузовиком под РостовомВодитель скончался в серьезном ДТП с участием двух легковых машин в Батайске
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Грузовик#КамАЗ#Перевернувшаяся машина#Происшествия#Прицеп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика