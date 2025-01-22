Прицеп зерновоза оторвался и снес кабину КамАЗа в Ростовской области

Авария произошла в среду, 22 января, на мосту через железнодорожный переезд, который находится между Сальском и Целиной в Ростовской области. У зерновоза оторвался и перевернулся прицеп. Он вылетел прямо на КамАЗ, который двигался недалеко от грузовика.