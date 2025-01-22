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Posted 22 января, 10:21

Published 22 января, 10:21

Modified 22 января, 10:23

Updated 22 января, 10:23

Почему в отношении экс-губернатора Голубева в Ростове запустили информационную игру

Против Голубева запустили информационную игру. Кому мешает донской экс-губернатор?

22 января 2025, 10:21
Фото: council.gov.ru. Почему в отношении экс-губернатора Голубева в Ростове запустили информационную игру

Политолог назвал цель информационной игры вокруг экс-главы Ростовской области

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Эксклюзив
Политолог Евгений Михайлов не исключает, что информационная игра в отношении бывшего губернатора Ростовской области запущена намеренно. Об этом он сообщил корреспонденту RostovGazeta.

Напомним, что утром 22 января одно из региональных СМИ сообщило, что генпрокуратура обратилась в Совет Федерации с  представлением лишить неприкосновенности экс-губернатора донского края Василия Голубева. Однако в Совете Федерации это опровергли.

«К бывшему губернатору остается много вопросов. Как минимум потому, что он не мог не догадываться о проделках многих своих замов, министров, которых арестовывали ранее», — отмечает Евгений Михайлов.
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Политолог считает, что нынешняя информационная игра вокруг Голубева могла быть запущена намеренно. Ее цель — спровоцировать окружение бывшего главы региона, которое пока не трогали, совершить ошибки.

«Лично я, по практике, не сомневаюсь в том, что окружение экс-губернатора интересует следствие. Возможно, в чем-то они уже сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы сохранить неприкасаемость в отношении своих персон. Но то, что интрига будет дальше только раскручиваться — это факт», — высказывает мнение эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, к кому из чиновников Ростовской области могут возникнуть вопросы в новом, 2025 году.

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