Против Голубева запустили информационную игру. Кому мешает донской экс-губернатор?

Posted 22 января, 10:21
Published 22 января, 10:21
Modified 22 января, 10:23
Updated 22 января, 10:23
Напомним, что утром 22 января одно из региональных СМИ сообщило, что генпрокуратура обратилась в Совет Федерации с представлением лишить неприкосновенности экс-губернатора донского края Василия Голубева. Однако в Совете Федерации это опровергли.
«К бывшему губернатору остается много вопросов. Как минимум потому, что он не мог не догадываться о проделках многих своих замов, министров, которых арестовывали ранее», — отмечает Евгений Михайлов.
Политолог считает, что нынешняя информационная игра вокруг Голубева могла быть запущена намеренно. Ее цель — спровоцировать окружение бывшего главы региона, которое пока не трогали, совершить ошибки.
«Лично я, по практике, не сомневаюсь в том, что окружение экс-губернатора интересует следствие. Возможно, в чем-то они уже сотрудничают с правоохранительными органами, чтобы сохранить неприкасаемость в отношении своих персон. Но то, что интрига будет дальше только раскручиваться — это факт», — высказывает мнение эксперт.
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