Ростовская область окажет помощь Кубани в ликвидации последствий разлива мазута

По итогам завершения работ только с основной территории пляжей Анапы было вывезено порядка 100 000 тон загрязненного мазутом песка, которые размещены на площадке временного накопления отходов в районе х. Воскресенский. Работы по обезвреживанию песка будут проводиться не только на территории Краснодарского края. Как стало известно, обязательство по очистке песка от примесей мазута взяла на себя и ростовская компания ООО «Южный Город».