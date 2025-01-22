Ростовская область окажет помощь Кубани в ликвидации последствий разлива мазута

Posted 22 января, 12:04
Published 22 января, 12:04
Modified 22 января, 12:14
Updated 22 января, 12:14
В декабре 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе произошло значительное загрязнение черноморского побережья мазутом. Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов были предприняты масштабные работы, участие в которых приняли тысячи волонтеров из разных регионов страны.
По итогам завершения работ только с основной территории пляжей Анапы было вывезено порядка 100 000 тон загрязненного мазутом песка, которые размещены на площадке временного накопления отходов в районе х. Воскресенский. Работы по обезвреживанию песка будут проводиться не только на территории Краснодарского края. Как стало известно, обязательство по очистке песка от примесей мазута взяла на себя и ростовская компания ООО «Южный Город».
Установка по обезвреживанию песка, роторная печь инсенератор, способная перерабатывать до 8 тонн песка в час, в ближайшее время будет доставлена в регион и установлена на полигоне по переработке строительных отходов, расположенном на территории Семикаракорского района. Уже в конце января песок с черноморского побережья будет поступать в Ростовскую область, до конца текущего года специалисты ООО «Южный город» должны переработать 52 тысячи тонн загрязненного мазутом песка.
— Инсинератор состоит из двух камер сгорания. В первой камере сжигается основная масса отхода, а во второй образующиеся газы и мелкодисперсная пыль. Песок с мазутом загружается во вращающуюся камеру, где температура достигает 900 — 1200 градусов Цельсия. Мазут и другие нефтепродукты полностью разлагаются под действием высоких температур, — пояснила принцип работы установки эколог предприятия Татьяна Грязнова.
По словам специалиста, обезвреженный от нефтезагрязнения песок далее будет использоваться в качестве экологически безопасного материала на полигонах для послойной изоляции коммунальных отходов, а также может быть использован в гражданском и дорожном строительстве.