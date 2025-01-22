Синоптики спрогнозировали минимум еще три дня ненастья в Ростове

Posted 22 января, 18:21
Published 22 января, 18:21
Modified 22 января, 18:23
Updated 22 января, 18:23
В четверг, 23 января, погода постепенно начнет ухудшаться. Днем воздух прогреется только до 0 градусов, а ночью — охладится до -2 градусов. Восточный ветер разгонится до 13 метров в секунду. Около 15.00 мск начнется дождь, который закончится только через 24 часа.
В пятницу, 24 января, дождь будет идти весь день. Небольшая пауза ожидается ориентировочно с 15.00 до 18.00 мск. В течение суток температура воздуха составит 0…+2 градуса Цельсия. Скорость ветра уменьшится до шести метров в секунду. За день выпадет около 3,4 миллиметра осадков.
В субботу, 25 января, ливень усилится. Он будет идти весь день, и за это время выпадет 5,8 миллиметра осадков. Однако за окном заметно потеплеет — +2…+6 градусов Цельсия. Утром может появится туман.
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