rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 января, 18:21

Published 22 января, 18:21

Modified 22 января, 18:23

Updated 22 января, 18:23

Нескончаемые ливни обрушатся на Ростов-на-Дону в конце недели

Синоптики спрогнозировали минимум еще три дня ненастья в Ростове

22 января 2025, 18:21
Фото: 1MI. Нескончаемые ливни обрушатся на Ростов-на-Дону в конце недели
В ближайшие дни в Ростове-на-Дону начнется затяжная непогода: сильные ветра, ливни и туман, прогнозируют синоптики.

В четверг, 23 января, погода постепенно начнет ухудшаться. Днем воздух прогреется только до 0 градусов, а ночью — охладится до -2 градусов. Восточный ветер разгонится до 13 метров в секунду. Около 15.00 мск начнется дождь, который закончится только через 24 часа.

В пятницу, 24 января, дождь будет идти весь день. Небольшая пауза ожидается ориентировочно с 15.00 до 18.00 мск. В течение суток температура воздуха составит 0…+2 градуса Цельсия. Скорость ветра уменьшится до шести метров в секунду. За день выпадет около 3,4 миллиметра осадков.

Сильный ветер до 50 километров в час и мороз обрушатся на Ростов-на-Дону
Узнать подробнее

В субботу, 25 января, ливень усилится. Он будет идти весь день, и за это время выпадет 5,8 миллиметра осадков. Однако за окном заметно потеплеет — +2…+6 градусов Цельсия. Утром может появится туман.

Ранее эколог объяснил, почему зимы в Ростовской области стали аномально теплыми.

Читайте также:
Проливные дожди и мощный ветер накроют Ростов-на-Дону в конце неделиЗатяжные ливни и снег обрушатся на Ростов-на-Дону на следующей неделеВ новогоднюю ночь на Ростов-на-Дону обрушится шквалистый ветер и ливень
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ливень#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Осадки#Сильный ветер#Дождь#Непрекращающийся ливень
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика