Синоптики спрогнозировали минимум еще три дня ненастья в Ростове

В пятницу, 24 января, дождь будет идти весь день. Небольшая пауза ожидается ориентировочно с 15.00 до 18.00 мск. В течение суток температура воздуха составит 0…+2 градуса Цельсия. Скорость ветра уменьшится до шести метров в секунду. За день выпадет около 3,4 миллиметра осадков.