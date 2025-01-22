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Posted 22 января, 07:26

Published 22 января, 07:26

Modified 22 января, 07:28

Updated 22 января, 07:28

Силовики нагрянули в гаражи и СНТ на въезде в Ростов

Скопление полиции заметили в Ростове на Оганова. Силовики проверяют весь транспорт

22 января 2025, 07:26
Фото: 1MI. Силовики нагрянули в гаражи и СНТ на въезде в Ростов

Силовики нагрянули в гаражи и СНТ на въезде в Ростов

В Ростове силовые структуры нагрянули с проверкой в садовые товарищества и гаражи на въезде в город. Как сообщают СМИ со ссылкой на очевидцев в соцсетях, наибольшее скопление силовиков наблюдается на улице Оганова.

По словам местных жителей, силовики стоят на всех въездах в гаражные кооперативы и СНТ — от кольца на Оганова и дальше. Правоохранители проверяют весь транспорт, который направляется в донскую столицу и выезжает из нее.

— Горожане отмечают, что силовиков значительно больше, чем при обычных облавах на мигрантов, — отмечает 1RND.
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Фото: ТГ Военведньюс

В ГУ МВД по Ростовской области пока не прокомментировали происходящее.

Ранее огромное скопление силовиков было в рождественскую ночь в центре Ростова. Тогда они следили за безопасностью рядом с собором.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#МВД#Безопасность#Гаражи#Ростов#Проверка#Силовики#Садовые товарищества#Оганова
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