Скопление полиции заметили в Ростове на Оганова. Силовики проверяют весь транспорт

Posted 22 января, 07:26
Published 22 января, 07:26
Modified 22 января, 07:28
Updated 22 января, 07:28
По словам местных жителей, силовики стоят на всех въездах в гаражные кооперативы и СНТ — от кольца на Оганова и дальше. Правоохранители проверяют весь транспорт, который направляется в донскую столицу и выезжает из нее.
— Горожане отмечают, что силовиков значительно больше, чем при обычных облавах на мигрантов, — отмечает 1RND.
В ГУ МВД по Ростовской области пока не прокомментировали происходящее.
Ранее огромное скопление силовиков было в рождественскую ночь в центре Ростова. Тогда они следили за безопасностью рядом с собором.