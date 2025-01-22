Слюсарь назвал последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область 22 января

Однако некоторые приземлились в опасной близости от социальных и жилых объектов. Например, в Донецке части БПЛА разлетелись по территории детского сада «Березка». Еще несколько обломков упали во двор частного дома. Аналогичная ситуация — в городе Красный Сулин. К счастью, обошлось без пострадавших.