Слюсарь назвал последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область 22 января

Posted 22 января, 06:06
Published 22 января, 06:06
Modified 22 января, 06:08
Updated 22 января, 06:08
Военные отразили воздушную атаку накануне ночью, 22 января. Всего в небе перехватили 15 дронов. Большинство из них упали в поля и другие места, удаленные от населенных пунктов.
Однако некоторые приземлились в опасной близости от социальных и жилых объектов. Например, в Донецке части БПЛА разлетелись по территории детского сада «Березка». Еще несколько обломков упали во двор частного дома. Аналогичная ситуация — в городе Красный Сулин. К счастью, обошлось без пострадавших.
— Все дребезжало в доме, — сообщали жители разных уголков региона в комментариях ночью, когда работала ПВО.
Ранее RostovGazeta назвала ряд муниципалитетов, где в ночь на 22 января сбивали беспилотники.