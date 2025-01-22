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Posted 22 января, 06:06

Published 22 января, 06:06

Modified 22 января, 06:08

Updated 22 января, 06:08

Власти сообщили о последствиях ночной атаки на Ростовскую область 22 января

Слюсарь назвал последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область 22 января

22 января 2025, 06:06
Фото: 1MI. Власти сообщили о последствиях ночной атаки на Ростовскую область 22 января
В Ростовской области сообщили о последствиях ночной атаки с воздуха. О том, куда приземлились беспилотники, рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Военные отразили воздушную атаку накануне ночью, 22 января. Всего в небе перехватили 15 дронов. Большинство из них упали в поля и другие места, удаленные от населенных пунктов.

Однако некоторые приземлились в опасной близости от социальных и жилых объектов. Например, в Донецке части БПЛА разлетелись по территории детского сада «Березка». Еще несколько обломков упали во двор частного дома. Аналогичная ситуация — в городе Красный Сулин. К счастью, обошлось без пострадавших.

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— Все дребезжало в доме, — сообщали жители разных уголков региона в комментариях ночью, когда работала ПВО.

Ранее RostovGazeta назвала ряд муниципалитетов, где в ночь на 22 января сбивали беспилотники.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Донецк#ПВО#Беспилотники#Красный Сулин#RostovGazeta#Юрий Слюсарь#Воздушная атака
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