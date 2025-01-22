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Posted 22 января, 18:34

Published 22 января, 18:34

Modified 22 января, 18:36

Updated 22 января, 18:36

Слюсарь предложил не закрывать летние площадки ресторанов на зиму в Ростове

Слюсарь предложил не закрывать на зиму летние площадки ресторанов в Ростове

22 января 2025, 18:34
Фото: правительство Ростовской области. Слюсарь предложил не закрывать летние площадки ресторанов на зиму в Ростове
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обсудил работу летних площадок общепита. По просьбе рестораторов он согласился закрепить веранды не только на один сезон.

По информации регионального правительства, встреча с предпринимателями состоялась 22 января. В ходе мероприятия бизнес-омбудсмен Олег Дереза обратился с просьбой от лица рестораторов. Он предложил закрепить летние площадки больше, чем на один сезон.

Юрий Слюсарь обещал разобраться с этим и поручил сделать террасы всесезонными.

 — А круглогодичное невозможно сделать сейчас? Мы же не в Анадыре, мы в Ростове. Мне кажется, даже в Москве круглогодичная? А в Ростове и в Ростовской области такое пока невозможно? — цитирует Юрия Слюсаря «Блокнот Ростов».
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Пока что рестораторам в Ростове приходится каждое лето устанавливать и согласовывать террасы и открытые площадки, а к осени снова их разбирать.

Чиновники из Минпрома региона отметили, что все упирается в постановление и термин о летних площадках, который пытаются исключить.

Ранее донские предприятие общепита вошли в десятку лучших на Юге России.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Встреча#Губернатор Ростовской области#Рестораторы#Юрий Слюсарь#Врио губернатора
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