Слюсарь предложил не закрывать на зиму летние площадки ресторанов в Ростове

Posted 22 января, 18:34
Published 22 января, 18:34
Modified 22 января, 18:36
Updated 22 января, 18:36
По информации регионального правительства, встреча с предпринимателями состоялась 22 января. В ходе мероприятия бизнес-омбудсмен Олег Дереза обратился с просьбой от лица рестораторов. Он предложил закрепить летние площадки больше, чем на один сезон.
Юрий Слюсарь обещал разобраться с этим и поручил сделать террасы всесезонными.
— А круглогодичное невозможно сделать сейчас? Мы же не в Анадыре, мы в Ростове. Мне кажется, даже в Москве круглогодичная? А в Ростове и в Ростовской области такое пока невозможно? — цитирует Юрия Слюсаря «Блокнот Ростов».
Пока что рестораторам в Ростове приходится каждое лето устанавливать и согласовывать террасы и открытые площадки, а к осени снова их разбирать.
Чиновники из Минпрома региона отметили, что все упирается в постановление и термин о летних площадках, который пытаются исключить.
Ранее донские предприятие общепита вошли в десятку лучших на Юге России.